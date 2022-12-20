監視器鏡頭拍下印度人搭訕民眾，以讀心術包裝魔術技巧，再纏著民眾索取錢財。（翻攝畫面）

印度人來台施「讀心術」，鷹眼警揭穿魔術詐財手法。

國門鬆綁後，外籍入境人數增加，近來台北市警方發現，包括台北車站、南港展覽館，均有印度籍人士，隨機向民眾攀談，提及占卜、星座、祈福等語，再用「紙條寫字」調包的魔術手法，讓民眾誤以為他們有讀心術，藉此索取算命報酬。南港派出所長林承緯日前率員警盤查，陸續揭穿此詐財手法，將3名印度籍男子依詐欺、強制罪嫌送辦。

南港派出所日前獲報，在南港展覽館前有外籍人士對民眾實施詐騙。所長林承緯立即率警員陳洛堂、陳璿中、李惠婷等趕赴現場，並在展覽館一館門口發現行跡可疑的外籍人士，經盤查得知為印度籍身份，並持參展證件，自稱來台觀光看展。

員警眼尖發現其皮夾內有數張不同宗教照片、金錢價目表、黃色空白字卡等物，在警方盤問時，現場突有名林姓被害人，向警方當場指認被該男子，以類似讀心術的詐騙手法，向其索取新台幣3000元，且於收取後仍持續糾纏被害人，警方當場將該嫌帶返所調查。

不料，當警方正於展覽館內調閱監視器釐清案情時，發現另名印度籍人士，正以相同手法對吳姓被害人實施詐術並索騙金錢、食物，當場逮獲。同時間在南港展覽館二館也有員警發現又有名印度籍人士，身上持有相同詐術工具。

南港派出所長林承緯說明案情。（翻攝畫面）

警方調查，確認3名印度籍人士皆有共同犯意聯絡，詐術手法均是跟民眾搭訕，利用算命或詐術精準預言，後續再向民眾糾纏索取錢財，全案經調查後，將3名印度籍犯嫌依詐欺、強制等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，3名印度籍男子，有對分別49、21歲的父子，他們11月11日以觀光簽證來台，入住中山區旅館。另名37歲印度籍男子有工作居留證，早在9月就來台。

3名印度人都否認行騙，卻承認3人都會講祈福、占卜和星座給路人分享，都是路人開心自願給他們錢財，有些人還會買禮物或食物贈送他們。惟警方調查，近2週已有3次報案記錄稱被印度人詐騙，且在台北車站周遭也有類似案件，移送後正擴大清查他們犯行。

警方也公布他們所謂的讀心術，是用英語向路人攀談後，拿紙條塞給對方，自己再拿其他紙條要民眾寫下數字，之後要民眾打開原本的紙條，並正確說出數字為多少。事實上，他們是以魔術手法偷天換日，讓人誤以為猜中，之後再纏著民眾索取報酬。警方呼籲民眾小心，如被這類外籍人士纏上，可立即撥110報警。

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