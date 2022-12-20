近年來不少人迷上爬山，既可以強身健體，也能順便欣賞山上的美景，YouTuber「小象愛出門」擁有35.7萬訂閱，頻道時常分享出國旅遊的影片，近日她飛到尼泊爾，準備挑戰當地知名的聖母峰，沒想到在山上會頭痛、呼吸困難，讓她決定叫直升機下山，一抵達平地就被送醫。

小象日前在影片中透露已經完成5364公尺的聖母峰EBC，在最新影片中她透露到4000多以上的海拔高度後，晚上就會開始頭痛，並且感覺到難以換氣，有三、四次睡到一半因為呼吸困難突然驚醒，很多天沒有睡好，加上月經來又沒有帶衛生棉，身體感到極度不適，如果靠徒步下山可能需要花4天時間，她爬山前有花267.5美元（約新台幣8400元）買保險，旁人建議有買保險就直接坐直升機下山，只要5分鐘就可以下山，避免如果身體出現狀況，再叫直升機就來不及了。

小象透露自己換氣困難。（圖／翻攝自小象愛出門YouTube）

小象下了直升機後被送往醫院，會先做一下健康檢查，通常高山上下來比較常見的問題是肺積水，醫生診斷後表示她的肺正常，反而是喉嚨很乾，需要住院觀察一晚，住院前還需要做PCR檢測，打了葡萄糖和戴上氧氣罩稍作休息後，醫護人員帶她到病房，一人一間且有廁所，還有暖氣跟電視，醫院菜單也非常豪華，有漢堡和炒麵、玉米濃湯等。

醫院有漢堡可以吃。（圖／翻攝自小象愛出門YouTube）

醫院檢查結果都沒什麼問題，小象總結：「沒有人會確切知道當下狀況會怎樣，爬聖母峰之前我就知道要保直升機保險，以防高山症不舒服、肺積水沒辦法繼續走下去，我建議大家要走EBC一定要保海拔6千以下，如果有酸民要酸你們就繼續酸吧！」