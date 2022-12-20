大陸國家主席習近平20日晚應約與德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）通電話。就俄烏戰爭問題，習近平強調，中方堅持主張勸和促談，認為危機長期化、複雜化不符合各方利益，並支持歐方展現戰略自主，引領構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，實現歐洲大陸的持久和平和長治久安。

新華社報導，習近平指出，今年是中德建交50周年，是中德關係中具有重大意義的一年。他就下階段中德關係發展提出三點意見。首先，雙方應該堅持正確的基本認知。中德始終是對話的夥伴、發展的夥伴、合作的夥伴、應對全球挑戰的夥伴。雙方要繼續通過對話凝聚和擴大共識，以建設性態度管控分歧，繼續充實夥伴關係內涵。

第二，中德合作務實開放，這是雙方關係應該堅持的最重要特色。過去50年中德貿易額增長了870倍。雙方應該珍惜來之不易的合作成果，加強市場、資本、技術優勢互補，做大汽車、機械、化工等傳統領域合作，挖掘服務貿易、智慧製造、數位化等領域合作潛力。中方對在華投資的德國企業一視同仁，希望德方為中國大陸企業在德投資提供公平、透明、非歧視的營商環境。

第三，引領中歐關係健康穩定發展，這是中德雙方應該共同努力的方向。中方支援歐盟戰略自主，希望歐方堅持中歐互為戰略夥伴的基本定位，堅持相互尊重、相互包容、務實合作、互利共贏，堅持中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。希望德方繼續發揮積極作用，與中方一道，推動中歐關係行穩致遠。

史坦麥爾表示，德方堅定奉行一中政策。德方願與中方認真回顧總結過去，規劃展望未來，本著相互尊重、開放包容的精神，不斷推進德中關係進一步發展。德方願與中方加強交往溝通，適時舉行新一輪兩國政府磋商，深化各領域務實合作，就地區熱點問題保持密切磋商協調，也願積極促進歐中關係的發展。

雙方還就烏克蘭危機交換了意見。習近平強調，中方堅持主張勸和促談，認為危機長期化、複雜化不符合各方利益。中方支持歐方展現戰略自主，引領構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，實現歐洲大陸的持久和平和長治久安。