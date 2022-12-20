一名女網友發現丈夫車內副駕駛座上原本放她的物品，竟全被移到後座，丈夫當下解釋是因為「下雨要放傘」，擔心她的物品弄濕，但她偷翻丈夫手機訊息，發現原來是丈夫一名女同事曾坐過，丈夫後來改口說因為女同事的車正在修理，他才順路載對方，不過該女網友仍相當懷疑，質疑丈夫太過熱情。

該女網友在Dcard發文，她日前發現丈夫車內放在副駕駛座、她的私人物品被移到後座，丈夫解釋因為下雨天，副架要放雨傘，擔心她的物品被弄濕才移到後方，但她事後翻看丈夫手機，才發現當天丈夫有載一名女同事，她本來沒多追究，但又發現該名女同事因為車身遭刮傷，丈夫還幫對方項修車廠預約烤漆，還載對方上班，下班後又一起去拿車。

該女網友後來要求丈夫明天載她，丈夫說公司有聚餐且要載該女同事，還說因為該修車廠是他介紹的，才要跟女同事一起到現場，事後翻臉認為原PO在找碴，原PO傻眼「說女生我這樣就算了，連同事我也這樣」，之後丈夫就開車回婆家，丈夫還說該女同事曾說要搭計程車，是他堅持要載對方的。

其他網友留言「不正常吧，都有老婆了本來就要跟異性保持距離，更何況還只是職場的同事」、「我覺得不行欸，我的副駕只能坐家人，男生朋友或女朋友」、「這女的是沒手攔車還是沒腳走路還是沒錢搭車呢？你老公的興趣是載人嗎？」、「我覺得光第一段你問他東西怎麼在後面，他沒有老實說就問題很大了」。