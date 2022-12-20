日本產經新聞台北支局長矢板明夫日前歸納出民進黨5大敗選原因，包括大環境不好與年輕人的相對剝奪感，認知作戰，綠營不團結，選舉主軸不清晰，台灣安全問題缺乏論述、說明不足等，民進黨都需要反省、儘快尋求對策。對此，前立委林濁水今（20）日就在臉書上再吐出了9大問題，引發討論。

林濁水今日在臉書上表示，「矢板明夫整理了民進黨五項敗因，很感謝這麼關心台灣」，林濁水提及矢板明夫指出的五大敗因：「大局」、「認知作戰」、「內鬥」、「選舉主軸不清晰」、「論述不完善」都很正確，只是未免太客氣了。林濁水坦言，「基本上，五項都是技術問題。技術犯錯，不利選舉，但是不可能敗到這樣慘烈，連基本盤都被翻轉了」。

最後林濁水更點出了9大問題，「所以這次之敗，原因肯定更深刻，那就是核心價值的流失：民主、反黑、公平、誠實、正義、擔當、台灣主體性、謙冲篤實、勇氣全面破損，以致於不只不再動人，更不可信賴，終於引起強烈反感」。