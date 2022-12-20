勞動部表示，我國汽車車輛總數已超過800萬輛，並衍生為數眾多的汽車維修保養廠所，包含各大汽車品牌自有保養廠及私人汽車保養廠，且從事該行業之勞工人數亦達8萬餘人，汽車維修業的勞工工作時，常會接觸到許多化學物質，包括有機溶劑、重金屬、粉塵等。在有機溶劑方面，例如長期暴露苯會引發血癌；而噴漆所使用漆料的重金屬，長期暴露會造成職業性氣管炎、肺炎或肺癌等呼吸道疾病，另外焊接作業也經常有錳等重金屬暴露健康危害。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所指出，根據汽車維修業勞工健康危害因子實證調查研究，針對鈑金、噴漆及維修等三種作業程序，建立三項汽車維修業安全衛生改善技術，從設置氣動研磨工具，減少研磨時粉塵逸散；噴漆作業人員，於調漆時設置抽氣過濾裝置，有機溶劑濃度約可降低99.8％。設置汽車尾氣抽氣裝置，降低汽車尾氣暴露等，皆可有效降低勞工作業時暴露有害物的濃度。另所建立之汽車維修業化學性危害預防技術手冊，亦可協助汽車維修業降低職業災害，宣導職業安全衛生理念，推展建立職業安全衛生制度與提供職業安全衛生技術改善資訊。

汽車維修作業具暴露危害物的風險，另應注意不要在室內持續發動車輛，並使用廢氣排氣裝置，避免勞工暴露廢氣；另應注意不要使用汽油清洗機具，若要清洗應於有排氣裝置之場所作業；回收機油等應妥善保存，避免用手部直接接觸，不慎接觸時，需儘快以清潔劑清洗。電銲作業應使用電焊專用防護面罩、防護手套及防護衣，避免非游離輻射對眼睛及皮膚等之傷害，並應有局部排氣裝置，以避免暴露金屬燻煙與金屬粉塵。補土作業應使用防塵口罩及具抽吸粉塵功能之氣動式研磨機，以避免勞工暴露粉塵，至於噴漆作業應使用有機溶劑防毒面罩，調漆作業時應於排氣裝置內作業，以避免暴露有機溶劑。