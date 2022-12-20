興櫃廠商-華豫寧（6474）董事長連智民，同時身兼華豫寧100％控股公司-維夫拉克公司董事長，20日接任第13屆台中市建築經營協會理事長。連智民表示，華豫寧中科廠目前產能滿載，未來計畫進一步擴廠，以滿足訂單需求。

華豫寧砸下4.2億元打造的中科廠為生產研發基地，2019年底營運，主要分電子零件事業處及雲端產品事業處，主要產品營業項目包括e-Home智慧住宅系統、e-Lock智慧門禁系統、e-Hotel智慧飯店系統為主，為國內少數具有自行設計、研發、生產智能居家系統整合能力的廠商。

連智民表示，近15年來積極投入電子鎖產銷市場，以自有品牌「WAFERLOCK維夫拉克」行銷國內外市場，提供研發、生產、銷售到安裝施工整體服務，與營建業是相關聯產業，包括總太（3056）、富宇、龍寶等品牌建商，都是維夫拉克的客戶。

華豫寧今年7月19日原本送件初次申請股票櫃檯買賣，9月27日卻撤回上櫃申請案。連智民表示，基於未來整體業務及經營策略之考量，先行撤回股票上櫃申請案，未來將於適當時機再重新提出申請。

根據櫃買中心資料顯示，華豫寧成立於民國81年12月，主要產品為微電腦控制器、類比元件、IoT智能產品等，董事長為連智民，總經理為黃炳順，目前股本為3.75億元，產業別是電子通路業。其中，微電腦控制器占營收比重約五成、電子鎖約占營收二成。

華豫寧今年11月營收3.99億元，年增23.37％，創10年來單月同期新高；前11月累計營收39.4億元，年減3％。本月15日甫完成1.5億元現金增資案的華豫寧，20日收盤價32.90元、上漲了1.33元，漲幅達4.2％。

法人表示，華豫寧受惠主攻汽車電子的微電腦控制器出現搶貨潮，推升去年EPS達6.21元；惟今年微電腦控制器受晶片荒影響而缺貨，獲利表現恐將不如去年，今年上半年EPS1.79元，年減71％，預估今年全年EPS在3.5至4元之間。