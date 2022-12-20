沈嶸（右2）發起「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫。（紅心字會提供）

由命理師沈嶸發起的「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫，目前捐款已累計達390萬元，持續朝向總目標「2400萬元（回饋台灣20年）」邁進；擁有7間房產的沈嶸分享「2023年的台灣房地產投資攻略」，無私列出七點保值買賣房地產，希望大家都能早買早享受。

沈嶸表示，一、盡量買在商業住辦合一區域，買商辦、住辦合一大樓，以及成熟熱鬧捷運站周邊的房子；二、重劃區案量過大易被套牢不要碰，純住宅區域也要避免，因純住宅的供給大過於需求，日後轉手不易；三、以下過度炒作區域要避免，林口、青埔、三峽、鶯歌、桃園、樹林、新莊、五股、淡水、土城等，須注意總價便宜但坪數縮水的狀況，日後有難以售出或轉手的風險；四、購屋要以自住為考量，選擇熱鬧且願意自住五年以上的房子，不能以投資目的購屋，絕不能炒房，沈嶸說，目前我名下的七間房子都是因應辦公室、自住、拍攝YT等需求購入，全都是自用，沒有投資使用；整體來看，台灣房價總體而言因通貨膨脹的關係，價格不易下跌，所以自住使用不用思考何時進場，而應以學區、工作、交通是否方便等因素為主要考量，而針對升息是否可以買房？ 沈嶸說絕對可買，因為通膨速度比升息快，只要土地、建築成本一直增加，就不用擔心房價下跌的問題。

本月，沈嶸捐贈「紅心字會」興隆老人日間照顧中心，資助打造「不老銀行」推動「人才培育計畫」，並加碼贈送「魔法洗衣精80瓶」、「魔法口罩100片」、「沈嶸老師塔羅占卜優惠券50份」、「沈嶸老師書籍40本」；另外，再捐贈「魔法口罩各200片」給「台灣食物銀行聯合會理事長兼忠勤里長方荷生」以及「財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會附設臺北市私立聖安娜之家」，提供社會弱勢正能量守護，總物資捐贈累計15235份，公益腳步持續擴大推進中。

2025年台灣將邁入超高齡社會，長期照護人力極為短缺，「紅心字會」興隆老人日間照顧中心打造「不老銀行」推出「人才培育計畫」培訓專業照顧員，幫助獨居長者及弱勢老人得到專業照護，讓原家庭照顧者能獲得喘息機會，減少照護壓力，同時增加特殊族群就業機會。紅心字會理事長劉緒倫表示：沈嶸老師是我們長輩最好的朋友，她的善行義舉，讓這些長輩可以「平安」的度過晚年。沈嶸老師說，有一天我們都會老，應重視並加強老人的各項服務，避免長期照顧人力不足的窘境擴大，進而形成社會隱憂；重視長者的照護品質及需求，讓社會中堅主力青壯年能安心地工作打拼，創造社會正向循環。

本月沈嶸大手筆贈送魔法學院陳助教一台價值370萬元的保時捷Cayenne 凱燕休旅車，這是繼上次大方送完翡翠之後，再一次感恩助教，沈嶸說：「助教是魔法學院最重要的貴人，有她和我一起攜手打拼，學院的業績才會蒸蒸日上，所以陳助教是我最感謝的人。」