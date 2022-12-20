台灣民意基金會最新民調顯示，總統蔡英文的聲望跌到37.5％，創44個月以來新低。《盧秀芳辣晚報》節目今(20日)進行街訪，民眾紛吐心聲：「年輕人沒有感受到她的誠意」、「不能連任了，就放爛了吧」、「網軍之前操作得太誇張」、「選舉就表達出來了啊，如果都支持她的話，那為什麼會國民黨選上那麼多？」、「因為她騙人家啊，講話都不實在」、「台積電兩手送給美國」、「最需要疫苗的時候陳時中就一直擋」。

辣晚報派出小編記者辮子妹張卉林街訪，民眾表示：「她突然變那麼低，其實有嚇到」、「(蔡)畫大餅！」、「那時候年輕人大家支持她的政見之類的，她就是後續沒有做到很完善吧？年輕人沒有感受到她的誠意之類的，所以她的聲望暴跌我覺得是很正常」、「可能她不能連任了啊，就放爛了吧」、「網軍操作啊！之前操作得太誇張，所以妳現在才會變這樣」、「選舉就表達出來了啊，如果都支持她的話，那為什麼會國民黨選上那麼多，民進黨選上那麼少？」

還有人批「因為她騙人家啊，講話都不實在，我4年給妳，妳沒有辦法做出來很滿意的答案的話，大家都很失望」、「對她有印象的話，我都是看她被罵耶」、「這個人叫作神經病，把台灣搞成這個樣子，你想想看，世界上有這樣當領導的嗎？2年不開記者會，不給人家問，怕人家問她下不了台。光一個台積電，兩手送給美國，蔡總統趕快下台啦！（比倒讚）」、「我覺得她沒有做得很好啊，（辮：哪個部分？）全部！」

更有人說「她也執政蠻長一段時間的，所以換人做做看我覺得也是OK的」、「我覺得都在亂搞啊，如果綠色一味在『善用』網軍的話，我覺得小孩子就是會被牽著鼻子走啊」、「做得不好啊，最需要疫苗的時候，陳時中就一直擋啊，所以他這次在台北市選成這樣也不意外啊」。

不過支持者是這樣看這份民調：「蠻意外的吧，畢竟有落差」、「算意外，因為她之前確實就是很多年輕人喜歡」、「就不會全部都怪罪在總統身上」。被問到蔡總統做得好不好？「很好啊，像這次的台北同志大遊行，她就很支持」。

至於被問到蔡啟芳開砲批蔡英文？「我覺得應該的啊，因為她就是做不好」、「其實現在已經跛腳了啦，他(蔡啟芳)只是第一砲，後續會有第二砲、第三砲一直出來，因為現在新共主可能已經出來了，就是賴清德嘛！」