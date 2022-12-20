拜登政府19日提出新法提案，旨在提高燈泡發光效率門檻，加速淘汰傳統螢光燈。拜登目標在2025年總統任期屆滿前完成最終版本推動立法，若順利通過將使美國家庭停用傳統螢光燈，全面改用LED燈泡。

美國現行法律規定最常見的家用燈泡發光效率必須在每瓦45流明以上，但新法提案將門檻提高至每瓦120流明以上，也就是說目前市面上的一體式螢光燈泡（CFL）都將遭到淘汰。

美國能源部在今年初已實施另一項新規，目標是在明年夏天前逐步淘汰白熾燈泡，而最新提案將加速LED燈泡普及。