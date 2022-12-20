會上盧卡申科這樣形容自己與普丁，「你知道我倆是共同侵略者，是地球上最惡毒、最狠的人物，只有一點必須計較，誰最毒?普丁說是他…」

俄羅斯總統普丁昨日率代表團前往明斯克獨立宮(Palac Niezaliežnasci)會晤白俄總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)，期盼就地區軍事、經貿合作進行深度談話。值得注意的是，盧卡申科一番話讓坐在旁邊的大哥措手不及，瞬間尷尬又不失禮的微笑全被錄下，網友則嘲諷「盧卡申科到底要舔到甚麼時候…」

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《新聞週刊》(Newsweek)報導，普丁的訪問團成員包括防長紹伊古（Sergei Shoigu）、克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）等，此次會談主要分為兩部分，除了2位領導人對話，雙方外長也將針對烏克蘭和西方進一步制裁做討論；會上盧卡申科這樣形容自己與普丁，「你知道我倆是共同侵略者，是地球上最惡毒、最狠的人物，只有一點必須計較，誰最毒?普丁說是他…」

“You know the two of us are co-aggressors, the most harmful and toxic people on this planet” - Lukashenko pic.twitter.com/AOzTbWVXGf — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 19, 2022

只見坐在一旁的普丁先是斜眼看了盧卡申科，接著一貫的塑膠臉乾笑應對，似乎不知道如何回應，他邊點頭默認、低聲說「是我」。盧卡申科接著說，「我也覺得他是，所以我們決定站在一起，就這樣」。

自普丁發動軍事入侵以來，遭受西方種種制裁與批評聲浪，只有小弟盧卡申科對他不離不棄，白俄儼然成為俄國最親密盟友之一，除了公開支持普丁，甚至允許俄軍從白烏邊境進攻，提供一條通往基輔的捷徑；幾天前，這位領導人曾暗示，如果不是因為他與普丁的友誼，很可能國家現在會淪為烏克蘭的處境。