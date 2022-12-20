現代許多蛋糕為求搞怪逗趣都會特別做造型，其中不乏以人體性別特徵為主題的客製化蛋糕，往往能在慶祝時帶來無限歡樂。不過有網友質疑，知名連鎖咖啡品牌85度C似乎也開始出現這種現象，指出有一款蛋糕的造型小熊沒穿褲子。但是許多人看了紛紛打臉，指出原PO認為18禁的地方，其實只是小熊的尾巴！

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「85（度C）的蛋糕，這樣可以公開販賣嗎？不用打馬賽克或穿上褲子再販售嗎？現在蛋糕的尺度真寬！」仔細一看附圖可以發現，巧克力蛋糕上橫躺著的造型小熊，胯下的確突出一條長條橢圓形物，被原PO用紅線特別圈出來。

對此，許多人紛紛回應，「那是尾巴…」、「尾巴啦」、「思想偏哪～看甚麼都偏那！我看像尾巴」、「那就是隻熊，想法多了」、「看起來是躺著啊…好吧我承認我嫉妒！」。

另外也有網友認為大自然的動物本來就百無禁忌，「還好啦，難道你去動物園還要要求猴子、獅子穿褲子嗎？」、「你去動物園有看到動物穿內褲嗎，還不是一堆小朋友在看」。