陸綜《再見愛人2》開播，節目內容是觀察三對已離婚或正面臨情感危機的夫妻，幾人乘坐房車展開為期18天的新疆旅行，其中一對是香港男星艾威和妻子陳美玲，兩人2020年離婚，近日節目釋出片段中，陳美玲提到過去艾威工作不穩定時，她長了子宮肌瘤，卻因為要支撐起家中經濟，一直沒去做手術，讓身旁朋友相當心疼。

艾威14歲時就加入TVB電視台，大多以配角身份亮相，出道43年是小有名氣的金牌綠葉，他與妻子陳美玲一見鍾情，相戀11年，卻在2020年結束婚姻。近日兩人上節目《再見愛人2》，陳美玲透露當時她患上子宮肌瘤，看中醫得到的回答是如果有持續治療，肌瘤會慢慢縮小，她那時候相信了中醫師的話，覺得這個病沒那麼嚴重。

正巧碰到一份工作需要簽三年的合同，她表示不可能簽完合同又和老闆說現在需要動手術，起碼要兩、三個月的時間修養，後面又因艾威和電視台合約有變動，工作不太順暢，想要改變只能去找好的戲演，不過這樣就沒辦法保障工資，因此陳美玲和艾威說：「老公如果你真的確定要做這個事情，我會支持你，你做什麼都可以，不用擔心，家裡所有的事情我都可以幫你」。

也因為這樣，陳美玲必須靠工作維持家中開支，但也因此沒有即時的去做手術，這個原因也一直藏在她心中，沒有跟艾威說。