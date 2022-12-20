日本央行（BOJ）20日出奇意外調升10年期公債殖利率至0.50％，牛津經濟研究院快速發布報告強調，「這不是日本已達到通膨目標，才開始採取的緊縮貨幣政策」，日本CPI在2022年有突破2％，全是因為食品、能源等商品進口價格太高所導致，這樣的通膨走升將是暫時的，現在就可以預判，日本通膨率將自2023年下半年，開始下降。

牛津經濟研究團隊指出，日本國債市場功能存在惡化現象，相關的外匯匯率避險負擔也過重，日本央行對此感到非常不安，因此更加謹慎地處理殖利率曲線控制（YCC）計畫，為避免收益率大幅上漲，日銀決定繼續提供每日無限制的固定利率長期日本國債購買。

基於日銀20日的新決定，牛津團隊認為，通膨在2023年上半年仍會居高，日本公債的長期收益率將在2023年上半年之前，一直保持在0.5％的新上限，然後在2023年下半年逐漸恢復到目標利率。

在日銀介入下，日本公債利率走勢，與日圓兌美元匯率、CPI變動的關聯度更高了。牛津經濟研究團隊認為，日本2023年的CPI增長變動將呈現逐漸放緩，鑑於家庭收入停滯且需求仍然疲軟，在終身僱用制下，日本工資價格螺旋上升的可能性不大，服務業通膨將保持溫和，因此預計CPI屆及2024年，將回到偏低的水平。

由於日銀20日的新決定，對日圓兌美元匯率立即帶來走升的刺激，升值至約133.5，牛津提醒，鑑於美元前景仍然持續走強，日圓匯率走升的幅度將受到限制。

穆迪分析（Moody’s Analytics）亦認為，同一期間的日本金融市場有日本央行宣布增加購買日本國債，且全球債券收益率有所下降，看不出來哪一個因素是日圓匯率變動的最大影響，需要幾天時間日圓匯率才能穩定下來，最新政策調整的影響也需要幾天時間才能確定下來。

穆迪分析團隊提醒，日銀總裁黑田的任期還剩幾個月而已，且日本整體經濟環境並沒有改變，需求驅動的價格壓力仍然非常稀少，市場其實早已認定日本很難看到根本性的轉變。