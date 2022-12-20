美國新創豪華電動車商Lucid在19日宣布完成規模逾15億美元、按市價執行的增資計劃，其中向最大股東沙烏地阿拉伯的公共投資基金（PIF）募資逾9億美元，並透過傳統的二次發行募資6億美元。

完成增資的消息，激勵其股價在20日盤前大漲4.5％報7.56美元。目前市值約123.8億美元。

Lucid會向最大股東PIF旗下子公司Ayar Third Investment Company在12月內完成私下發行近8,600萬股新股，募集約9.15億美元現金。Ayar同意在完成這次私募時間點起計算的六個月內，不會賣出或轉讓Lucid的任何普通股。

另外，Lucid透過二次發行釋出逾5,600萬股新股募集約6億美元。

其最先在11月公布第三季財報時宣布這增資計劃。在完成整個增資計劃後，讓PIF持有Lucid股權比重維持在約62％。

Lucid在聲明中表示，募得的資金除了能進一步強化公司的資產負債表和流動性部位外，還能應付包括資本支出計劃與營運所需的經費。根據Lucid最新公布，其截至9月30日為止持有約38.5億美元。

按19日收盤價7.23美元計算，其股價今年來累計崩跌約81％，主要是產量落後令客戶不耐久等而不斷取消訂單，加上電動車產業競爭更激烈，令Lucid要大幅降價來吸引消費者，導致其財務壓力愈來愈大而必須增資來因應。

Lucid的崛起一直被外界視為特斯拉的勁敵。其不斷跟隨特斯拉的步伐往美國以外市場擴張。但外界認為其未來發展會跟特斯拉一樣有漫長而艱難的路要走。

其除了在歐洲不斷擴大零售據點與服務中心，近期也在沙烏地阿拉伯開設其首家中東店面，並開始在中國大陸這個全球最大車市招募包括零售、管理與工程等人員。這些擴張計劃都需要大量資金來推動。