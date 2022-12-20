民眾黨準新竹市長高虹安在19日公布首波小內閣名單，高檢署檢察官蔡麗清將出任副市長，外界猜測她首要工作就是對「新竹大秘寶」展開調查。國民黨台北市前議員羅智強今（20）日在節目《鄉民大會》中表示，新竹棒球場預算程序荒腔走板，政黨輪替就是要把貪腐害蟲抓出來，高虹安找資深檢查官當副市長真的是下了一步好棋。

羅智強指出，高虹安幾乎是被上窮碧落下黃泉、非把妳關起來的狠勁追殺，這次她提出高檢署檢察官蔡麗清當副市長，攻守兼備值得給100分。他提到，選蔡麗清有兩個重點，一是高虹安面對整個國家機器的打壓，確實需要一個很強的法律人幫忙；另一點則是新竹實在太扯了，2億的球場追加6倍預算到12億。

羅智強接著說，12億能把球場蓋好就算了，「結果球員受傷，賽季報銷，蓋出這麼爛的球場，絕對有問題，中間可能有各種利益分贓」。他直言，今天高虹安如果能撥亂反正，自己會讚譽有加，「政黨輪替不就是要把過去的貪腐害蟲抓出來嗎，她今天找一個資深檢察官是個好棋。」

對於新竹棒球場的預算申請流程，羅智強也怒批荒謬，他以自身的經驗為例，台北市所有的預算都會到議會，新竹市預算規模比台北市小的多，「在缺乏議會監督之下，會出很多問題，新竹政風要端正，對高虹安寄予厚望。」他也提醒高虹安，司法方面真的要多加努力。