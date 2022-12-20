2018年3月日本滋賀縣守山市1處河邊發生一起駭人的分屍案，其遺體沒有手、腿與頭，遺體的身分是58歲婦女，然而，這名婦女住在僅離河邊幾分鐘的步行路程；經當地警方調查後，發現凶手是婦女就讀醫學相關科系的女兒，且其女兒殺害自己的母親後，竟然在推特發文表示「我擊敗了怪物，現在的我鬆了一口氣」。

據《文春online》報導，1名女子在2018年1月因未考上助產學校，不斷遭受母親責備，整整被罵了2天，某日凌晨她幫母親按摩時，竟然趁對方睡著後，持凶器刺向脖子將母親殺害，並且，在犯案後在個人的推特上發文「我打敗了怪物，現在，我鬆了一口氣」；犯案隔日，她還到五金行買了分屍工具，並將母親的大體分屍後丟棄在離住處約370公尺遠的河邊，還挖泥土將其覆蓋。

女子回到家後，還會使用母親的手機回覆親朋好友，讓親朋好友還以為母親還在世，而這一使用長達數月；然而她在殺害母親後，初期因為有罪惡感，每天晚上睡不好輾轉難眠，還夢裡夢到母親的出現，但經過大約1星期後，她便已經逐漸習慣了。

沒有母親的責罵，女子的生活感到非常輕鬆愉快，也開始準備同年2月18日的全國護理師考試，然而，被丟棄在河邊的母親遺體逐漸發出臭味，便在3月10日時被經過的路人發現報警。

警方獲報後開始展開調查，於3月15、16日拜訪住在附近的女子，但是女子呈現的態度自然，且否認也不清楚這具遺體是誰，直到5月17日警方確定遺體是女子的母親，並於6月5日申請逮捕令將女子逮捕，女子遭逮捕後起初先謊稱母親是輕生身亡，直到檢方提出相關證據審問後，女子才坦承犯行。