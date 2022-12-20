台灣賽車教父廖老大（廖志賢）5月跨行手搖飲，成立品牌「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，起初快速展店至5百多間，卻因風波不斷，加盟店陸續倒閉。近期22名加盟業者聯手創新品牌「鴿子茶飲」回歸，並向廖老大提出告訴；對此，官方表示廖老大知道此事，但不回應。

廖老大因跑贏大陸抖音網紅杰尼龜一夕成名，成為全台家諭戶曉的網紅，但他常犀利評論時事，也曾開直播數落部分加盟店的茶不好喝，導致網路出現反彈的聲浪，因此影響生意，加上廖老大9月無預警退網，討論度大幅下滑，對部分加盟主來說等同雪上加霜，紛紛選擇退出；據悉，現在全台只剩100多間，台北市的店面也都全數更換招牌。

臉書粉專《PG tea鴿子茶飲》日前發文表示，旗下很多加盟主的前身都是「阿娘喂！廖老大茶坊」業者，因遭遇一連串的風波，生意大受影響，與必礦科技總裁、「澎恰恰金主」林秉文聯繫、合作後，以全新的招牌重新出發。

根據《ETtoday新聞雲》報導，林秉文今（20日）率領鴿子茶飲開記者會並舉白布條嗆聲「最難喝的飲料！真正衰遇到廖老大！」林秉文批廖老大的SOP不完善，將針對店裡的所有費用爭取賠償。廖老大官方聯絡人針對此事回應，表示廖老大知道加盟主要提告，但不予回應。至於倒閉潮連倒3、40間，官方無法證實。