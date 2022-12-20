2022九合一選舉綠營慘敗，林智堅抄論文、陳時中擋疫苗，被外界認為是導致「一屍多命」外溢效應的戰犯。而上次2018藍營大勝，執政黨也曾因為吳音寧草包形象敗露而聲勢潰堤，把她在市議會釘爆的人就是台北市前議員、北市府客委會主委徐世勳。徐世勳20日與柯市府小內閣成員一同向台北市長柯文哲進行卸任前的例行總辭，也在臉書寫下一番感性告別談話，直呼過去四年雖然忙碌，但是因為有大家一起，所以很幸福！

徐世勳2018年3月在臉書秀出他在2017年10月、11月質詢時任台北農產運銷公司總經理吳音寧的影片，當徐世勳問到「能不能看懂財務報表」、「如何領導北農」時，吳音寧都用「還在學習」來回應，徐世勳再問到北農、花卉、畜產、漁產等公司的營收時，其他公司的總經理皆能回應，但吳音寧先是放空數秒，然後無法回答。徐世勳因此當著柯市長的面質疑：「北農用250萬年薪聘來的總經理，是找她來學習的嗎？」

徐世勳認為，吳音寧專業度不足，再對照她在休市釀成危機時神隱3日的狀況，更顯示她擔當不足、無法解決危機，台北市政府應該在下一次北農董事會就撤換總經理。這番披露重挫了綠營聲勢，柯文哲也僅以3千票小勝丁守中，但柯P不以為忤，將連任失利的徐世勳延攬入小內閣任職。

「首長們的畢業典禮！」徐世勳20日在臉書發文表示：今天跟所有好夥伴們一同向柯文哲市長進行總辭，心中感慨萬千，回首過去1455個日子，市府長官同僚的支持協助、客委會及客基會同仁的共心努力、臺北客家鄉親的熱心奉獻，因為有大家一同煞猛打拼，所以我們增加了都會客家的豐富度，提高了臺北客家的能見度，點點滴滴...世勲心中除了感恩還是感恩！過去四年雖然忙碌，但是因為有大家一起，所以很幸福！「I Love Taipei Hakka！」