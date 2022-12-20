「區塊鏈」是個頗為新潮的名詞，上星期還有舉辦「2022 年台北區塊鏈周」，也有不少的政治人物到場關心。然而長居台灣多年的方恩格(Ross Feingold)在接受CoinDesk的訪問時，直率的表示，「台灣不可能成為亞太區塊鏈中心，因為法令規定嚴格，效率也不彰，很難讓有意投資的初創公司在台灣登陸。」

CoinDesk的報導提到，在台北舉行的每一次成功的加密貨幣會議之後，台灣經常被描述成「亞洲新的、未被發現的區塊鏈中心」，但是台灣的表現一直都沒有什麼進步。

美國共和黨前亞太區主席方恩格。（資料照片）

「台北區塊鏈周」於周六結束，雖然有大約 1,700人參與，但是仍僅限於區域鏈的介紹階段，而不是星光熠熠的亞洲區塊鏈峰會。

早在 2018 年，當時的國民黨立委許毓仁提出，「台灣可以成為一個區塊鏈島」，到了今年，資產7000萬美金的加密基金公司Sora Ventures將總部從香港移到台灣，似乎是個很好的助力，但是，除非台灣決心改革，否則只會令人失望。

方恩格表示，台灣的法令仍然為傳統的公司在服務，然而傳統公司結構不利於初創企業，這使得要在台灣建立初創公司非常困難。

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方恩格解釋，要在台灣註冊一間公司，至少需要三到四個月的行政時間，非常沒有效率；在新加坡註冊一家公司只需要36小時，而在香港也只需要2天。新加坡與香港對司法管轄區均採用普通法，國際投資者更熟悉股權結構，而且它們的稅收制度，比台灣的企業稅率更具競爭力。

台灣對個人戶相對友好，但是如果想要公司化經營，那麼吸引力就會減弱。說到底，法規阻礙著台灣成為新創國家，並且沒有立法者思考到這一點。