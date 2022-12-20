通貨膨脹導致生活成本不斷上升，許多人因此相當羨慕科技業的高薪條件。不過一位月薪5、6萬的女網友卻表示想轉行，原因則是「工作到人格扭曲」。對此，許多前輩推薦其實可以嘗試考公職，「我逃了…跳到公職後，生活變得開心很多」、「科技業跳國營+1，X生活真的都明朗了起來，每天都過的好快樂」。

原PO在Dcard發文表示，自己當初入行時被開的薪水就是月薪5、6萬，不過工作1年下來卻是感到相當不適合，心情覺得很不開心，另外薪水也沒有比其他行業高多少，因此打算離職改行轉換人生跑道。

對此，許多人紛紛回應，「我是前餐飲業代表，我是打算存到100萬就會回餐飲業／開Uber開心躺平過日子，目前是月薪8萬的網頁工程師」、「5、6萬還要賣肝，真的可以走了吧」、「頂多5至6萬比新鮮人起薪還低，除非一年20個月，不然只有14個月不如中華電信」。

不少轉行的前輩則回應，「科技業的好處就是，當你當公務員的時候你會覺得跟天堂一樣」、「科技業跳國營+1，X生活真的都明朗了起來，每天都過的好快樂」、「我從科技業後來改服務業，開心棒棒」、「逃，我原本在半導體當領班，哇X，那真不是人做的，一堆瘋婆子，壓力有夠大，離職了才看見世界的美好」、「逃離到傳產，心情超美麗」、「我逃了…跳到公職後，生活變得開心很多」。