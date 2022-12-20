高盛集團研究指出，在聯準會（Fed）加速升息的環境下，低收益債券失去投資吸引力，規模約10兆美元的美國投資級公司債市場，今年報酬率表現恐怕是有史以來最差。

根據高盛研究人員預測，2022年美國投資級公司債總報酬率為負14％，是1974年以來第二大負報酬紀錄的近3倍。

儘管投資級公司債11月絕地大反攻，有助自今年最低點回彈，恐怕仍難擺脫今年全年負報酬的慘況。

高盛表示，相較2007-2008全球金融危機後掀起的企業債違約潮，今年債市環境截然不同，近來這波「公司債大屠殺」歸咎於Fed加速升息。

美國聯邦基金利率已從3月的接近零水位，升到4.25％-4.5％區間，攀上15年高點。主席鮑爾在內的Fed官員在上周發布的政策聲明預告，基準利率明年將來到5％以上的峰點，而且會停留在高點一段時間，直到通膨穩定降溫。

在高通膨及利率攀升的環境下，低收益資產的投資光環黯淡，致使今年債券價格劇跌。高盛團隊預估今年投資級公司債的交易價，可能不到80美元，只要低於70美元常被認為市況不妙。

很多散戶因投資ETF增加債券曝險。金融數據供應商FactSet資料顯示，迄至19日的一年內，規模186億美元的iShare iBoxx投資級公司債ETF（iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF）累跌18.5％。相較之下，規模828億美元、追蹤彭博美國綜合債券指數的iShare核心美國綜合債券ETF（iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF），跌幅約13.5％。

鑑於美國通膨有放緩跡象，Fed終端利率觸頂在望，債券投資人和分析師多看好固定收益類否極泰來，明年是這類資產的復甦年。

高盛研究團隊報告中提到投資級公司債時預期，明年固定收益資產的總報酬率可望明顯改善，超額報酬（excess returns）也會轉正。