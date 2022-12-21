桃園市警局長許錫榮上周口頭向警政署長黃明昭表示要提前退休，本周已向桃園市府遞出報告，市府批准後將送銓敘部作業，預計配合在明年1月16日45期大退休潮一起生效。許錫榮今年6月才從同學陳國進手中接下桃警局長之位，豈料半年後也跟陳國進一樣申請提前退休。

許錫榮警大46期交通系畢業，2011年起在桃園歷任中壢、桃園等5任三線一分局長，近年從雲林縣警局長、桃園督察長、副局長、彰化縣局長、警政署警政委員一路升至桃園市警局長，過去10年幾乎都在桃園服務，深受市長鄭文燦器重。鄭文燦25日將交接給國民黨張善政，許錫榮也將在下月提前退休。

警政署長黃明昭說，上周他至桃園，許錫榮口頭向他表示，因生涯規劃，要提早退休。近日許正式向市府遞報告，市府批准後程序上要再送銓敘部作業。

明年一月適逢警大45期大退休潮，同樣65歲屆齡要退休的三線三重要高階警官，至少有新北、台中警局長、警政署2名副署長和國道警局長，如今再加入桃園市警局長的缺，一次空出這麼多三線三重要職缺，代表將有一番大調動，堪稱歷年層級、幅度最大。另外警大校長陳檡文退休，新任校長人選，也會連動調整。

因民進黨內閣全面改組聲浪愈來愈大，是否會影響下月的警界高階人事調整，有待觀察。因下月整整30天的「加強重要節日安全維護工作」在即，警政署長黃明昭誓言要清樓打詐，遏阻「台版柬埔寨」詐團氣焰，他認為直轄市警局長不宜空缺，應會如期派任，正進行檢討作業。