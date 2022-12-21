台灣民意基金會20日公布最新民調，有53.2%的民眾認為內閣應該總辭，非常同意的更高達24.7%，前綠營高層、台灣民意基金會董事長游盈隆直言，這對蔡英文政府無疑是嚴重的警訊。藍營台北市前議員羅智強在節目《鄉民大會》中指出，蘇貞昌絕對不想讓出閣揆的位置，民進黨就是被他給綁架了。

羅智強提到，他曾看過一個影片，裡面是蘇貞昌跟桃園市長鄭文燦同時出來面對記者，碰到閣揆的問題，蘇回答，你們都可以跟我推薦，我不會保我的位置，說完後還對鄭文燦笑一笑，結果鄭文燦臉整個垮掉。他直言，「蘇貞昌不想讓啊，閣揆怎麼會找蘇貞昌推薦？閣揆是要找蔡英文推薦。」

羅智強還透露，民進黨現在被蘇貞昌綁架了，選後蘇還檢討選情，他檢討別人的用意就是，「不要來檢討我」。他指出，蘇貞昌的保位哲學是一等一的，2014年國民黨大敗，時任行政院長的江宜樺馬上就辭職；2018年民進黨大敗，當時的閣揆賴清德也辭職，只有在2022年，蘇貞昌是一路撐到底。

對於民進黨之後的選情，羅智強認為，現在是蘇貞昌輸不起，賴清德會倒；但蘇貞昌繼續撐下去，民進黨只會更慘。