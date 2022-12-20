澳洲央行12月例會 曾考慮暫緩升息 23:392022/12/20 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據澳洲央行20日公布的6日貨幣政策會議記錄顯示，央行在升息2碼、1碼和暫緩升息之間做決擇，最終決定升息1碼。這是澳洲央行自5月啟動升息循環以來，首度考慮暫緩升息。央行迄今升息300個基點，利率已來到10年新高水準3.1％。 《國際金融》ECB升息說 義國挫在等 日央政策急轉台股跳水 金管會喊話穩軍心 《國際經濟》美股期貨微升 日韓股走跌 #澳洲央行 #暫緩升息 #升息 #例會 #曾考慮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國安基金 留守護盤機率高 04:102022/12/20 財經要聞 《國際經濟》頭一遭 澳洲央行12月曾考慮暫停升息 12:582022/12/20 財經 Fed鷹聲連連 高利率恐到2024 04:102022/12/18 財經要聞 外商：明年房價下行風險低 04:102022/12/20 財經要聞 《國際金融》打擊通膨需2年 德央行：要有耐心 11:282022/12/20 財經 擁四大利多 美股基金漲相佳 04:102022/12/19 投資理財 專家：台股本周攻月線 年底叩萬五 04:102022/12/19 證券．權證 景氣太差！165家上市公司爆衰退 明年5大「慘業」曝光 13:342022/12/20 財經 房價真的鬆動了！北市每坪下跌0.6萬 19:192022/12/20 房市新訊 《國際金融》泰國央行續升息 明年H2經濟完全復甦 17:392022/12/19 財經 《基金》升息助攻 美債、投資級債ETF買氣旺 14:082022/12/19 財經 亞洲多國或放緩升息 專家：對大陸出口利好 10:392022/12/20 兩岸 中華郵政明起調升存款利率 調幅最高0.135％ 17:542022/12/20 財經 明年房價「軟著陸」? 北市Q3房價已現盤整 17:522022/12/20 財經 《國際金融》何時停止升息？ECB副行長：不知道 13:182022/12/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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