根據澳洲央行20日公布的6日貨幣政策會議記錄顯示，央行在升息2碼、1碼和暫緩升息之間做決擇，最終決定升息1碼。這是澳洲央行自5月啟動升息循環以來，首度考慮暫緩升息。央行迄今升息300個基點，利率已來到10年新高水準3.1％。