特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）自捲入推特收購案以來爭議不斷，連帶拖累特斯拉股價狂瀉，現已跌破150美元大關。分析師稱特斯拉的推特夢魘已經到了無法忽視的程度，馬斯克可能辭去推特執行長。

特斯拉股價19日失守150美元，收在149.87美元，創下逾兩年收盤新低紀錄。

自馬斯克在今年稍早傳出有意收購推特以來便風波不斷，甚至為了收購案在近一年出售將近400億美元特斯拉股票。馬斯克日前詢問網友他是否該辭去推特執行長，結果57.5％支持他卸任。

投資機構Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）19日表示，馬斯克可能辭去推特執行長一職，如此一來就能重新將焦點放在特斯拉。

伊弗斯指出，馬斯克掌理推特的日子似乎就要結束，這對特斯拉股價逐漸擺脫紛擾是一大利多。「是時候結束推特執行長這個夢魘了。」

伊弗斯表示，從認證計畫失敗、暫停記者推特帳號，再到每日引發政治風暴，廣告客戶大舉出逃讓推特陷入虧損，估計每年可能損失40億美元。

儘管如此，伊弗斯仍看好特斯拉的基本面，給予優於大盤的評等，預期明年此時股價上看250美元。不過投資機構Oppenheimer分析師羅施（Colin Rusch）就沒有這麼樂觀，19日將特斯拉股票評等下修至「與大盤持平」，主要基於推特引發的大混亂，並透露他先前曾試圖忽略這項因素。

今年迄今特斯拉股價崩跌57％，表現遠遠不如大盤，同期標普500指數跌幅為20％，科技股雲集的那斯達克指數下挫逾32％。

羅施指出，雖然特斯拉在電動車與自駕技術領先同業，並將成本降至對手難以企及的水準，但很難將特斯拉與馬斯克的行為分開，尤其是收購推特和對該公司的管理。

羅施表示，推特的現金需求不明朗，而且馬斯克滿足這些需求的選項日益稀少，故看空特斯拉。