今年1月日本東京發生一起駭人命案，有名19歲少女認識25歲男友，但因為男友喜歡拍攝性愛影片，導致少女要出國留學的前一刻，擔心自己的私密影片遭外流，於是持刀砍殺男友，而對方遭砍送醫後不治身亡；東京地方法院於昨(19)日，判決該少女9年有期徒刑。

據《朝日新聞》報導，日本1名在青森就讀高中的19歲少女，認識大她6歲在當地酒吧工作的男友，2人曖昧交往後，少女就便於隔年搬去東京和男友居住，然而，在交往過程中男友喜歡手機拍下2人的性愛畫面，少女也因為「太喜歡他，不知道怎麼拒絕」，因此，便放任男友拍攝，但2人交往過程時常吵架，也多次分分合合。

直到少女準備出國留學，她雖然一直要求男友刪除性愛影片，但是男友竟不同意，還揚言要將性愛影片PO到網路上，而她擔心出國後，男友可能真的將影片外流PO上網，於是，她在1月9日，持自家住處的菜刀刺向男友，雖然男友一度跑出房間，以及報警求救，警方獲報抵達現場時，趕緊將男子送醫救治，但歷經7小時的搶救後，該男仍不治身亡。