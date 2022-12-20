不要以為青年世代都是躺平族，根據最新調查，超過9成青年世代表態，企業若有永續相關作為，將增加投入該企業就業的意願。更有12.7％的受訪者表示，有永續作為的企業會是他們求職的第一選擇。

《2022年青年永續大未來調查報告》20日公布，這份台灣首度探尋年輕族群永續認知的調查，反映了近期社會上傳聞的真實面，亦突顯企業永續作為與青年就業意願，已有高度正向相關。

此份調查由統一超商、優樂地永續與CSRone永續智庫合，調查期間為今年10至11月間，透過線上問卷方式，聚焦於18～35歲青年及永續議題的探討，透過在生活、職涯選擇，看見青年聲音。主辦單位指出，調查結果可以看出青年世代對永續關注度逐漸上升，且有意願採取永續行動。

該調查發現，67.2％的青年接觸永續議題的契機來自於學校課程、活動介紹SDGs或其他永續主題；此外，為了深入探索永續議題，約有近8成的青年表示曾主動閱讀永續相關主題的文章、企業永續報告書、參加相關活動。

基於永續議題的接觸與學習，近7成青年在調查中反映，想了解企業如何實踐永續案例，以及永續人才的工作內容。而青年們想像中的永續工作，前三名為 1、各部門合作執行永續目標，2、制訂或執行節能減碳目標，3、撰寫永續報告書。