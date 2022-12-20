網家（8044）旗下的商店街及露天市集，20日推出年菜市集，瞄準年夜飯商機。目前共有130家名店參與。

PChome商店街和露天市集聯手策劃「一起來趕集！Let’s Bazaar」20日開賣，推出各地的知名年菜伴手禮。

PChome商店街市集營運長黃淑琳表示，這2年來受到疫情影響，實體店的銷售通路逐漸布局線上，各地名店也都已經轉向經營網路開店，商店街精選各地實體店家推出多款獨家年貨優惠，讓大家在忙碌的工作中，不必再為年節的加菜與伴手禮煩惱，可以透過網購，輕鬆準備年夜飯和返鄉送禮的禮物。

此次參與該活動的知名店家包括有台北燒臘名店東門鴨莊、經典老店紅豆食府、桃園老店正一排骨、台南金字招牌阿霞飯店等各地知名老店一同參與「饗好年市集」，推出多項好康優惠的年菜組合。

另一方面，也有七家公益團體進駐，消費者在喜憨禮購物城、財團法人自閉兒關懷協會、愛不囉嗦手作體驗館庇護工場、慈泰庇護工場、華慈晨曦庇護工場、集賢庇護工場、慈惠庇護工場等七家公益團體購買年菜和伴手禮，PChome商店街加碼贊助，就有機會抽中5,000元加菜金。