許多民眾搭乘捷運上下班，通勤時間人潮壅擠，卻是看清人品的時刻。就有一名網友上網抱怨，自己在捷運車廂遇到自私乘客，無視其他人的需求，全身緊靠在中間的欄杆。畫面引起眾人熱議，更有人聯想到動畫人物「泰山」，要用屁股控制平衡。

一名網友在Dcard發文表示，早上捷運人很多，卻看見一名壯漢直接倚靠在車門中間的欄杆上，就算有人去握欄杆，他的背也不會離開欄杆，讓他忍不住抱怨「人少的時候，我是覺得沒關係，人那麼多還獨佔著扶手，這樣真的好嗎？」

貼文釣出不少苦主留言，「曾經我有握著扶手，結果有一位小姐上車後，直接在我握的扶手上，她用她的背把我的手擠掉」、「之前我手已經抓桿子了，結果一個男的直接衝進來整個身體撞上桿子貼著」、「完全不敢去講，怕被砍什麼的，我都默默去找別根柱子」。

還有人聯想到動畫人物《泰山》的動作，「泰山？不知道為什麼想到這個」、「我也是想到泰山XD」、「人家應該是習慣用屁股夾住欄杆，來保持平衡」、「怎麼我會想到小新」、「屁股縫的那一段應該很臭」。

另外也有網友分享其他搭車NG行為，「我比較討厭那種，人很多還硬要擋在門口的87，明明裡面還有位子不往裡面」、「我覺得老人特別愛擠人，明明可以不用碰到人的」、「我比較討厭那種，明明排隊輪到我上車了，卻有人硬插隊」。