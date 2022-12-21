崔岷植（右起）與李東輝、孫錫久在《地下菁英》中有精彩對手戲。（Disney＋提供）

許誠泰在《地下菁英》中繼續耍狠。（Disney＋提供）

Disney＋韓國犯罪動作劇《地下菁英》（Big Bet）是韓國國寶級影帝崔岷植相隔25年回歸小螢幕之作，眾演員紛紛對於能和這位演技大前輩直呼「光榮」，在劇中飾演崔岷植得力助手的李東輝更浮誇地表示：「不是別人，而是能夠以崔岷植前輩的左膀右臂生活了一段時間實在太幸福，都可以說是『家門的榮耀』了。」

李東輝接著補充「從學生時期就開始看崔岷植前輩的作品，一直視他為我的榜樣，片場我也是每場和他的對手戲都是邊拍邊感嘆」，實際相處過後，也發現對方不只有很多他在演員路上可以效仿的部分，「雖然表面上看起來霸氣，但其實私下相當可愛，讓我深陷其中，還得了『岷植病』，這些美好的回憶我會永遠記在心裡面的」。

劇中飾演想踩著崔岷植站起的許誠泰則說，自己演員生涯中首次試鏡演的戲就是崔岷植在《原罪犯》中的最後1個場面，「一直想說什麼時候可以跟他見上一面，能夠在《地下菁英》遇見崔岷植前輩，覺得夢想成真了」，憶起和崔岷植在片場第一次見到時，對方只是喊了他的名字「誠泰啊」，都讓他忍不住全身顫抖，「這瞬間我一輩子都忘不了了」。

導演姜允成也大讚崔岷植不愧是韓國最受尊崇的演員之一，「他不會只是專注在自己飾演的角色上，還考慮到了整部劇，而且就算他覺得某個部分需要修改，也不會到拍攝當天在現場才說，而是前1天就會先跟我討論」。

至於另一位主角孫錫久，許誠泰也笑曝「記得我們在菲律賓拍攝時，《我的出走日記》正好在韓國熱播中，我拿著手機追劇追到一半，看向一旁就是孫錫久，真的很幸福，我還記得我見到他說的第1句話就是『我是你的粉絲』」。李東輝也直誇孫錫久是個很聰明，擁有很多厲害點子的演員，「他勇於挑戰的精神，也給了其他演員很好的影響，是個會想要一起合作很多次的優秀演員」。

而提到在菲律賓拍攝的趣事，許誠泰說，「因為實在太熱了，我雖然只去拍了4天3夜，但立刻瘦了5公斤」，也透露因為上妝後幾乎不到1個小時就會因為流汗全部掉光，所以眾人幾乎都是素顏上陣。李東輝點頭附和，但不忘分享自己因為這次的造型重點在臉上的小鬍子，「為了讓它在畫面上看起來美一點，費了一點心思照顧」。

《地下菁英》將在明（21日）於Disney＋ 獨家上線。