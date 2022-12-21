一名保險公司司機朱姓男子，去年約前女同事見面聚餐，途中以盥洗為由將女子帶回家，強行脫光她的衣物性侵得逞，又趁女子披著浴巾睡著之際偷拍其私密照，傳訊恐嚇「司機群也順便問候一下」；法官依犯強制性交罪，判處朱男有期徒刑3年1月；無故竊錄他人身體隱私部位罪，處有期徒刑7月；恐嚇危害安全罪，處有期徒刑7月，3罪應執行有期徒刑3年4月。

據判決書指出，朱男與女子先前為同事關係，朱男以介紹工作為由，於去年9月26日邀約女子外出見面聚餐，再以返回住處盥洗為由，將其帶回住處，不顧女子拒絕，違反其意願，強行將她全身衣物脫光、壓制在床上、撫摸全身，強制性侵得逞。

不僅如此，朱男趁女子熟睡且全身赤祼僅披浴巾之機會，未經同意，持手機偷拍她的隱私部位；2個月後，朱男邀女子見面遭拒，竟向她傳送偷拍的影片、擷圖，傳訊恐嚇「想看看影片內容是什麼嗎？」、「那我就亂傳囉」、「司機群也順便問候一下」、「妳來，我影片不留」、「我已經沒有耐心等待了」、「那就等著看吧」、「歡迎你去告我」等文字訊息，使女子因加害名譽之惡害通知而心生畏懼，報警提告。

法庭審理時，朱男及辯護人稱，朱男於開庭時坦承犯行，展現誠意向女子致歉，僅因女子拒絕與其有任何協商之機會而未能達成和解，且2人關係複雜，愛恨糾葛交織，難以一般社會價值觀責難被告，因此請求減刑。

法官審酌朱男因一時欠缺審慎思慮而無法妥適控制情慾，對女子強制性交得逞，顯不尊重他人之性自主決定權，所為實屬不該，最終仍依犯強制性交罪，判處朱男有期徒刑3年1月；無故竊錄他人身體隱私部位罪，處有期徒刑7月；恐嚇危害安全罪，處有期徒刑7月，3罪應執行有期徒刑3年4月。