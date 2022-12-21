英國名嘴摩根（Piers Morgan）痛批哈利和梅根

哈利與梅根透過網飛（Netflix）紀錄片出連環拳，對王室批評不斷。而長期為《紐約時報》（The New York Times）撰寫評論的特約撰稿人蓋伊（Roxane Gay）也加入戰局，在評論中指控英國王室種族歧視，並說梅根嫁入王室，得用她的生命付出代價。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，蓋伊在標題為「當哈利碰上梅根」（When Harry Met Meghan）的評論中說，他們淡出王室，保留心靈的平靜是救了自己一命。她並指出，哈利夫婦雖享有特權，但仍保護不了自己免受種族歧視，最後形成王室和他們之間的隔閡。

蓋伊寫道，「當哈利王子遇見，並娶了美國女演員梅根時，我們馬上就看到，圈外人得付出多大的代價，甚至包括她的命在內」。最近《紐約時報》刊出一系列文章，接二連三批評英國。

而英國名嘴摩根（Piers Morgan）說：「老天…《紐約時報》刊出了一篇痛罵英國和我們王室的可恥文章，其中包括要求廢了王室。這就是薩塞克斯公爵夫婦用謊言造成的結果—把我們變成世人眼裡一群冷酷無情的種族主義者。」

其他推特用戶也紛紛針對相關評論發表意見，有人說，《紐約時報》原本聲譽卓著，但卻要破產了，「如今對像我這樣的前忠實讀者來說，已經沒有可信度了」。另外有人說，「我們要怎麼對王室和美國無關，梅根雖然痛恨給她特權的王室，但還是想要它所賦予的頭銜和名聲，怪吧！」

另外還有人說，這不是篇平衡的文章，英國王室想盡辦法，要保護梅根女士，大家都歡迎她，而混血根本不是問題。但她不愛當王室新人、拒絕建議、夫妻倆態度傲慢，還打算半進半出。