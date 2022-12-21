阿根廷國家足球隊18日在卡達世界盃奪冠，隊長梅西（Lionel Messi）走上舞台準備收下大力神盃前，卡達國王塔米姆先為他披上一件「黑袍」，引發部分西方媒體及記者批評，認為卡達試圖以此掩蓋迫害人權的紀錄，甚至有英媒形容此舉「毀了最偉大時刻」。不過阿拉伯媒體人強調，黑色的男性傳統服飾畢希（bisht）象徵身分地位，代表對梅西致敬，砲轟西方媒體無知，應該多讀點書。

阿根廷國家足球隊18日奪冠後，卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）為梅西披上象徵尊敬的阿拉伯男性傳統服飾「畢希」。

18日晚間阿根廷封王後，梅西走上舞台準備接過大力神盃，在此之前，卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）先為梅西披上黑底、金邊的阿拉伯男性傳統服飾「畢希」，之後才將大力神盃交給梅西，梅西再披著黑袍與隊友們一同舉起金盃，慶祝封王。

Meanwhile Messi was just having the great time of his life and being proud he's being treated like a KING cuz that robe it's called a Bisht meaning nobility and dignity. It’s an honor and marks him as the legend. Only the greatest can wear this! 👑🏆 pic.twitter.com/EpwrgVr2OR — TIRAA 👑 (@Tiraa_rara) December 19, 2022

1-Meanwhile on French television, pundits on 24/7 "news" network, about Messi being gifted the traditional bisht by the Emir of Qatar (translation of this edifying conversation flavored with racist and ignorant comments)⤵️ pic.twitter.com/UTnXZDiUgP — Rim-Sarah Alouane (@RimSarah) December 19, 2022

美國有線電視新聞網（CNN）報導，梅西被「黑袍加身」的舉動引發部分西方媒體批評，現已轉戰廣播界的前英格蘭國腳李納克（Gary Lineker）在英國廣播公司（BBC）的直播節目中用「可恥」來形容這一幕；《紐約時報》（New York Times）記者潘賈（Tariq Panja）發布推文指控：「卡達希望成為它的時刻，如同梅西及阿根廷的時刻一樣。」

梅西18日披著阿拉伯男性傳統服飾「畢希」與阿根廷隊友舉起大力神盃。（圖／美聯社）

英國《每日電訊報》（The Telegraph）罵得更兇，在初版文章中以斗大的「破壞世界盃史上最偉大時刻的詭異舉動」標題報導這則新聞，後續文章才改標為「梅西被迫穿著傳統阿拉伯畢希來舉盃」。

The Messi Arab robe/bisht fiasco has taught us all two important messages:



1. Arabs are kind hearted and incredibly generous



2. European journos are ignorant HATERS!#WorldCupFinal #Qatar #QatarWorldCup pic.twitter.com/lcnrygpDMl — Robert Carter 🇲🇦 🏆 (@Bob_cart124) December 19, 2022

CNN文章指出，部分西方媒體不滿的原因，主要在於認為主辦國卡達最後一次嘗試在世界盃上「體育洗白」（sportswashing）。體育洗白的意思是指控卡達利用這場競賽掩蓋人權紀錄。

針對部分媒體批評，卡達交付與遺產最高委員會（Supreme Committee for Delivery and Legacy）秘書長塔瓦迪（Hassan Al Thawadi）表示，畢希是正式場合及慶祝場合所穿的服飾，「是為了慶祝梅西。」

Placing a bisht around somebody is a great display of honor. It’s intended for royalty, and Messi was crowned World Cup champion.



Think: British monarchy honoring somebody with knighthood.



But, western media pundits only see Qatar and Islam through eyes of ignorance. pic.twitter.com/kMfmCWBJMS — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) December 19, 2022

他強調是透過世界盃向全世界展現阿拉伯及穆斯林文化，「和卡達無關。」

The fact that one of the loudest cheers of the night came when Sheikh Tamim draped the Bisht on Messi’s shoulders tells you what it meant. This is the greatest honour you can bestow on a person in the Arab world. Messi knew it, the people in the stadium knew it. pic.twitter.com/oid9QjCTx2 — Nicky Crosby (@CrosbyNicky) December 19, 2022

包括阿拉伯媒體人在內等其他人則砲轟西方媒體誤解卡達文化、相當無知，專欄作家哈拉米（Reem Al-Harmi）在推特撰文指出，畢希在阿拉伯文化中象徵欣賞及尊重，贈予一個人畢希，代表這個人非常重要、備受尊敬，「今天就是梅西」，她建議西方媒體應該要多讀點和畢希有關的文章。