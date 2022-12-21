民進黨在近期的九合一大選跟嘉義市長補選連續遭到重挫，台灣民意基金會20日也公布最新民調，蘇貞昌內閣不滿意度52.6％，滿意度僅剩36%，其中非常不滿意高達28.5％，民眾要求內閣總辭的呼聲相當高，至於下屆行政院長，陳建仁、鄭文燦、顧立雄都是被外界點名的可能人選。而前立委郭正亮、沈富雄都認為「顧立雄」最適合接任行政院長，引發討論。

郭正亮20日在網路節目《少康戰情室》中表示，「蘇貞昌民調真的是太差，滿意度已經跌到35％左右，真的會變成眾矢之的」，也很難排除未來蘇貞昌在立法院總質詢繼續跟國民黨叫罵，所以蘇貞昌留任就是重傷，不管是立委選舉或是賴清德都是重傷，郭正亮更指出，「接下來最有可能的任閣揆的是顧立雄，因為如果是陳建仁，那跟賴清德的矛盾不是就對立了嗎？加上顧立雄不會去選總統，可是陳建仁大家認為他有可能選總統」。

沈富雄也接著說，「顧立雄是相對沒有派系，和目前的狀況無關，而且他口條好、不怒而威，可以壓得住國會的陣腳，當然還有一個可能性，是副總統賴清德辭職，就任閣揆，然後最後幾個月去競選，這是一個最好的處理的方法」。