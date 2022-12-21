鳳梨酥等糕餅疑似遭食藥署以「包餡麵食」進行錯誤申請，導致許多糕餅業者被陸方禁止輸入。國民黨台北市議員徐巧芯19日將鳳梨酥丟進水中烹煮，希望藉此理解食藥署的想法。新北市議員葉元之20日則與台北市前議員羅智強致敬徐巧芯，挑戰將包餡麵食反過來當成糕點直接食用，讓羅當場笑到崩潰，大喊：「我胃不好！」媒體人黃揚明見狀直喊：「要逼屎誰？明天早上是我要去代班耶……」對接力挑戰黑暗料理感到崩潰。

葉元之、羅智強20日在網路節目《誰來早餐》直播，葉指出依食藥署長吳秀梅的最新講法，原本一開始沒有糕餅類可選，但他們覺得糕餅與包餡麵食相似，就這樣直接報出去，結果有些廠商等11月糕餅類出來後，自行申報就沒遇到問題，直接通過。

【全程字幕】鳳梨酥當冷凍水餃申請？葉元之致敬徐巧芯「反吃類鳳梨酥」 羅智強當場崩潰嗆食藥署：廢物官員 @ChinaTimes ​

羅智強則表示，食藥署連填表格這種最簡單、最基本的事情都做不好，申請品項都搞錯，且錯誤一犯再犯就算了，至少應該認錯道歉，而不是被抓到還要硬拗，「我其實很好奇，那1450（海關HS編碼）是什麼？查一下，食藥署報1450好了，他們認不得1905就去認1450吧」。

因為週四(22日)冬至將至，葉元之致敬徐巧芯的實驗精神，特別準備湯圓與水餃進行挑戰，但最後為了安全問題，兩人僅有吃一小口水餃皮。葉元之另外還吃了2顆湯圓，希望能夠「好事成雙」；羅智強則把湯圓挖開，只吃裡面的花生餡料，直言自己胃不好，沒辦法跟葉元之一樣進行挑戰，也提醒直播間的觀眾不要輕易嘗試。

「等等，昨天徐巧芯煮鳳梨酥，今天羅智強、葉元之生吃冷凍水餃……」黃揚明崩潰喊：「要逼屎誰？明天早上是我要去代班耶……」21日他將在《誰來早餐》接力代班主持直播，看到前兩天好友們紛紛嘗試傳統美食的黑暗吃法，讓他不禁傻眼要帶來什麼「演出」才能滿足直播間的觀眾？