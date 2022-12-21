民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因涉犯詐欺、販毒案，台北地院一審重判他徒刑8年半，案經上訴，台灣高等法院原訂7日上午11點宣判，後因故改為21日上午11點宣示判決。國民黨台北市議員當選人楊植斗對判決結果提出三種可能性推測：1、民進黨高層爸爸救兒，上訴後刑期愈判愈輕。2、民進黨回應社會期待，重判趙介佑救選情。3、二審法官維持原判，誰也不得罪。網友則看了直呼：絕對不會是2。

高院解釋，本案11月14日全案辯論終結，原定12月7日上午11時宣判，惟因被告人數6人，案情繁雜，卷證資料眾多，製作判決書所需時間較原先預期為長，因此重大事由有酌予變更之必要，將宣示判決之期日變更為111年12月21日上午11點宣判。而後，法官認為趙介佑涉販賣第三級毒品罪嫌次數甚多，有事實足認有反覆實施之虞，14日裁定從17日起延長羈押2月。可抗告。

趙介佑今年30歲，在2014年加入民進黨，去年他涉販毒及組織犯罪，外界質疑民進黨派系「黑道治國」，引發民進黨主席、總統蔡英文震怒，民進黨台北市黨部火速開除趙介佑黨籍，趙父趙映光、姑姑趙心瑜分別請辭黨職。

趙介佑有毒品、槍砲等前科，是警方註記的北聯幫分子，警方偵辦一起電信詐欺案，深入追查發現，趙介佑不僅負責指揮車手提款，還涉嫌販毒。檢方指控，趙介佑負責指揮「車手頭」，他在微信軟體成立群組，指揮小弟外送毒品，有些小弟尚未成年。

「趙介佑明天二審宣判，您覺得結果會如何？」楊植斗20日在臉書發文，提出他預測的三種可能性：1、民進黨高層爸爸救兒，上訴後刑期愈判愈輕。2、民進黨回應社會期待，重判趙介佑救選情。3、二審法官維持原判，誰也不得罪。

網友則表示：「1，3都有可能！絕對不會是2」、「很明顯之前本來要輕判，後來看社會氣氛不對延期，我猜會維持原判！」

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