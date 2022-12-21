「普拿疼」廠牌乙醯胺酚口服退燒藥近日出現遭大量收購狀況，導致藥局缺貨叫貨困難。指揮官王必勝19日表示，近期觀察到市場出現普拿疼藥品被大量收購狀況，而同成份用藥仍有其他廠牌可選擇，會持續觀測市場供需狀況評估是否採取積極措施。此話題引起PTT鄉民熱烈討論，其中不少人酸喊：「普拿疼國家隊，預備」、「我們要普拿疼國家隊！」。

指揮中心19日在行政院擴大防疫會議上說，隨大陸疫情升溫，國內特定品牌感冒藥出現缺貨和叫貨困難狀況，也有民眾買藥寄至國外，政府除確保藥物儲量，也會監測搶藥狀況是否有擴大。王必勝在疫情記者會指出，國內出現針對「普拿疼」廠牌乙醯胺酚（Acetaminophen）口服退燒藥大量收購狀況，導致藥局缺貨、叫貨困難。目前已跟廠商反映需加速供貨，也提醒民眾依需求適量購買，不要大量轉寄國外。

王必勝說，與普拿疼同成份口服退燒藥乙醯胺酚（Acetaminophen），還有其他選擇，許可證有77張，其中47張持續生產。目前庫存量5,400萬顆，每月用料大概是2,000萬顆，換算仍有約2.7個月健保用藥。王必勝解釋，缺貨的「普拿疼」品牌，並非國產，是國外進口，已跟廠商說明狀況。但不只我國，現在全球供貨吃緊，會持續監測供貨狀況，確保藥物儲量。

王必勝表示，我國有多種退燒藥，原料跟產能都沒有問題。他舉不同退燒藥ibuprofen為例，該藥也有約1個月供應量（約91萬顆），原料藥可生產450萬顆，約為5個月供應量。王必勝說，我國有多種退燒藥，原料跟產能都沒有問題。

PTT鄉民表示：「「普拿疼國家隊，預備」、「普拿疼全球供貨吃緊，真不愧是信賴品牌」、「同成分5400萬但正廠一顆都沒了？」、「我們要普拿疼國家隊！」、「本來就不是什麼稀有的東西」、「沒有存在感的指揮官，解散指揮中心吧」、「平均一人可以分到2.34顆」、「當初484也說了什麼不缺的？」、「這成份是連非洲小國都做得出來的便宜藥物，一顆成本不到1元」、「缺貨的是普拿疼三個字」。

也有人說「到底誰會買普拿疼？都是買學名藥」、「普拿疼自己也是學名藥，他又不是研發原廠」、「賣餅的被抗中保台，賣藥的我看也快了」、「我剛問了藥局，原廠GSK的普拿疼缺貨無誤」、「藥局本來就不愛賣普拿疼，利潤低」、「就說這學名藥一堆，不用擔心」、「一堆老人家真的堅持普拿疼...」、「八卦就是Acetaminophen的藥不缺」、「學名藥打不贏原廠的廣告」。