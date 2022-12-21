婆媳問題、課題，時常引起旁人不斷討論，每個家庭的婆媳狀況也讓旁人看得津津有味；有網友透露，女同事剛結婚就被婆婆要求「入門媳婦不只要清潔整個家裡，更要用心幫小姑、小叔把房間打掃好」，不料遭果斷回應「不是被賣來當女傭的」；這樣的神回覆也讓網友大讚「這樣婆婆跟他客氣什麼」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她聽到1位女同事表示剛結婚時，就被婆婆要求「入門媳婦不只要清潔整個家裡，更要用心幫小姑、小叔把房間打掃好」，然而這位女同事卻直接果斷回覆婆婆表示「她只是跟老公結婚，不是被賣來當女傭的」，她聽完這句話不禁讚嘆「現在的年輕妹妹講話這麼直接，會不會一下子就在婆婆面前黑掉了呀！」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「我未結婚的小孩，房間要自己整理～那有要媳婦整理理由？看不慣婆婆自己來」、「我剛嫁人時，我奶奶問我有沒有在婆家洗衣煮飯打掃，我也是回我奶奶說：我不是嫁去當女傭的」、「沒有黑掉的問題。她也是她家的千金，為什麼嫁人就要侍奉別人家的公主與王子？而且她又不是男方父母養育大的」。

另外也有網友支持原PO女同事「黑掉」，「黑掉好啊，比較輕鬆」、「她做的很好，反正臭水溝在放黑水也一樣，不差那一點」、「她說的很對！黑就黑啊，本來就不是嫁來當女傭的」、「我忍了8年才決定黑掉，真心覺得自己人太好」、「黑了才好，這樣婆婆跟他客氣什麼」、「遲早要黑的，早黑早享福」。