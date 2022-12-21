財團法人台灣民意基金會近日發布最新民調，民眾盼望蘇內閣總辭的意向破五成，蔡英文總統的認同度也從10月的51.2%暴跌到37.5%。美麗島電子報董事長吳子嘉20日在節目《關鍵時刻》中指出，蔡政府的聲望如果再往下掉7.5%就沒救了，將會變成「號令不出辦公室」的慘況。

吳子嘉提到，數發部長唐鳳、農委會主委陳吉仲、食藥署長吳秀梅在政府裡面已經很多年了，如果說他們害政府，也已經害了很多年，「這些人把政府搞垮，把這個選舉搞垮」，民進黨現在說要反省、檢討，鄭文燦說已經反省檢討30多項，且還在增加中，看來會一直反省到2024、反省到輸掉。

吳子嘉稱，民進黨已經沒藥救了，蔡英文聲望民調是一個非常簡單正確的反應，就像生病的人發高燒到37.5度一樣，再往下掉7.5%就掛了，到時候政府就沒有任何執政能力，只有法定權力，沒有威望了。他強調，會變成「號令不出辦公室，已經瀕臨破產的政府」。

對於民進黨的檢討，吳子嘉怒批，現在「蔡蘇體制」的當朝大員，內閣裡的唐鳳還在「賣麵線上雲端」，可見蘇貞昌沒有對政策做反省、做檢討。