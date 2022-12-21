台灣「柔道男神」楊勇緯今天在耶路撒冷柔道大師賽男子60公斤級銅牌戰，成功擊敗喬治亞小將薩達拉薛夫利，除報了阿布達比大滿貫賽落敗的一箭之仇，也替今年賽季劃下句點。

在以色列舉辦的耶路撒冷柔道大師賽，是柔道巡迴賽等級次高的大賽，積分僅次世界柔道錦標賽，這一戰在14個量級當中，共有12量級的世界第1都有參賽，其中也包括男子60公斤級的楊勇緯。

楊勇緯4強賽與日本名將永山龍樹鏖戰至黃金得分制後落敗，未能晉級金牌戰，落入銅牌戰的他，遭遇喬治亞19歲的薩達拉薛夫利（Giorgi Sardalashvili）。

薩達拉薛夫利是去年世界青年柔道錦標賽金牌得主，今年世青也拿下銀牌，他和楊勇緯10月才在阿布達比柔道大滿貫賽金牌戰交鋒，當時對手率先取得半勝優勢，楊勇緯在比賽時間終了前未能逆轉戰局，僅獲得銀牌。

今天兩人再次碰頭戰況依舊激烈，雙方在黃金得分制依舊難分軒輊，最後薩達拉薛夫利因吞下3次指導，被判定失格，也讓楊勇緯以些微之差勝出，拿下本季第3面國際賽銅牌。

今年賽季對楊勇緯而言堪稱是大豐收，包括耶路撒冷大師賽在內，他共拿下1座冠軍，另有2面銀牌與3面銅牌，此外他還成功連莊台灣體育運動精英獎年度最佳男子運動員。

至於「柔道女王」連珍羚今天在女子57公斤級4強賽，不敵法國好手西西克（Sarah-Leonie Cysique），銅牌戰又在黃金得分制輸給同樣效力日本小松會社柔道隊的隊友芳田司，讓她抱憾與獎牌擦身而過。（編輯：陳政一）1111221