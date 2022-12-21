張信哲明年2月25日將在台北小巨蛋舉行「未來式2.0」世界巡迴演唱會，日前赴Hit Fm聯播網「夜貓DJ」Dennis節目宣傳，主持人Dennis表示，張信哲真的是唱片界資優生，出道以來沒有見過任何負面報導，都是好評，唯一比較聳動的可能就是這一則報導了，只見Dennis默默拿出一張剪報，上面寫著：「張信哲餐廳倒閉…。」讓張信哲驚呼：「你怎麼連這個也留！不要再提了。」

張信哲透露，當年其實是報導當時租約到了但是房東不續租，張信哲經營的餐廳才結束營業。身為資深鐵粉的Dennis提到，張信哲經典熱門歌曲這麼多，到現在還是傳唱度很高，他自己有什麼感覺嗎？張信哲說，很驕傲，認為他沒有白活過，因為他這一生都只有在做這件事情，那就是音樂，這件事情有留下一些成績、一些價值，他就覺得沒有白白浪費生命。

如今張信哲不用擔心沒有熱門好歌，對於音樂仍保有熱誠嗎？張信哲說，當然，甚至可以更無憂無慮地去達成內心想做的，像是舉辦不同形式的演唱會，與有特色的音樂人跨界合作，跟新生代歌手交流火花，就這樣一直玩音樂下去，Dennis補充，確實張信哲是個劃時代的代表人物，不只跟大咖演員劉嘉玲合唱〈有一點動心〉，也演唱新生代創作歌手周興哲、李榮浩寫的歌曲，果真是很懂玩音樂，不斷更新自我。