曾入圍金曲獎最佳演唱組合，前「唐貓」主唱阿蘭AC，先前參加選秀節目《聲林之王》第三季比賽奪下季軍，近日推出首張個人創作專輯《GREENHOUSE》。他過往一邊玩團，也一邊與五月天、陳立農、Matzka、婁峻碩、HowZ等橫跨主流與獨立的音樂人合作，當他現身在歌唱選秀節目時，引起不少人的好奇疑問，他表示：「我其實很喜歡比賽，這個過程中我會一直有碰撞跟衝擊，這個我很享受的。」

經過180天的比賽日子，阿蘭AC覺得自己成長許多，看待舞台這件事，也看到更多的東西，更熱愛更尊敬舞台，了解表演不是一個人爽就好的事情，是所有人一起成就完成的，這些種種都化為他創作時的種子及養分。

提及這次「單身」出輯，和過往有團員一起玩音樂時是否有差別嗎？阿蘭AC說：「這次有找一位好友鍾濰宇共同製作專輯，他本身就是製作經驗豐富在金曲獎獲獎無數的優秀音樂人。這次請他來除了提升專輯的音樂性，更多是從他身上學習到很多的知識以及音樂概念，這張專輯沒有他真的無法成就完成。」

他也提到，現在和玩團最大的差別就是可以聽到和過去不同的聲響，而同鍵盤手還是原本樂團（唐貓）的鍵盤手，心情上也沒有太大的轉變，「一樣是和朋友們一起玩音樂，他也特別感謝這些好朋友的情義相挺，不然他一個人還真會扛不住。」