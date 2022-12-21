一度在台灣引發公共衛生爭議的「無敵星星」說法，遭指責為誤導民眾、擾亂防疫政策，成為少有的媒體流言與公共政策對戰的案例。但是一項在美國印地安納州所做的最新研究顯示，感染新冠病毒後自身產生的免疫力確實較僅接種疫苗所產生的免疫力要強2~3倍。雖然如此，研究報告仍建議接種苗疫，因為透過感染形成免疫力的風險太大，不僅無法獲得接種疫苗大幅降低重症率與死亡率的保障，也不能完全避免再次感染。顯見感染後星星是有的，但並非「無敵」。

美國公共衛生協會（APHA）發行的《美國公共衛生期刊》（AJPH）近期發表一項新的研究，結合美國印地安納州所獲得的檢測和免疫數據，比對患者病歷，來評估感染痊癒者與接種疫苗者再次面對病毒時的感染風險、重症率與死亡率，案例比對考慮的因素包括性別、民族、居住地和臨床診斷的差異。

最新研究顯示，曾感染新冠病毒者身體自然產生的免疫力，比起接種疫苗的免疫要強2~3倍，但是兩種人群仍然都有再次感染的風險。（圖／本報檔案照）

針對267847個案例研究顯示，在設定的6個月研究時程內，疫苗接種者感染新冠病毒的比例(6.7%)，明顯高於曾感染者再次感染的比例（2.9%），差異高達2~3倍。但是，接種疫苗者感染後的死亡率卻較2次感染者死亡率低37%，接種疫苗者急診率與住院率也分別比2次感染者低24%和37%。

研究報告的結論認為，在同樣的生理與社會背景下，接種疫苗者感染新冠的比例明顯高於曾感染者再次感染的比例，可以因此獲得接種疫苗者免疫能力比曾感染者的免疫能力低了2倍有餘。但是一旦感染新冠後，接種疫苗者初次感染比曾感染者的2次感染有低得多的急診率、重症率與死亡率。因此，很顯然地，只要有安全的疫苗，透過感染來獲得更高一些的免疫力並不划算。

台灣民眾已認識到接種疫苗的重要性，已是普遍共識，接種情況相當踴躍。（圖／路透）

該研究報告指出，不論是輝瑞BNT162b2或莫德納的mRNA-1273與嬌生Janssen JNJ-78436735疫苗，都能對接種者提供相當大的保護，大幅降低重症率與死亡率。雖然疫苗的有效性並非100%，變異毒株出現突破性感染的風險仍然存在，但研究數據證實mRNA疫苗在接種6個月後，仍有86%的感染保護率與96.7%的防止重症有效率。

許多觀察性研究也證實，因為感染新冠病毒而自然形成的免疫力可以對再次感染形成保護率。免疫學的研究已有證據表明，這種個體感染後產生的免疫力在感染後很快出現，可以保護感染痊癒者在至少6至12個月內讓後續感染風險降低80%以上。

mRNA疫苗在接種6個月後，仍有86%的感染保護率與96.7%的防止重症有效率。（圖／路透）

研究報告建議，由於各種免疫力的數據仍無一致的規範，接種疫苗與曾經感染者的免疫力在不同年齡上的作用有待進一步研究，重症率與死亡率的時間進程也需要更多真實世界的數據來做為佐證。

網路上有些討論認為，如果你接種了疫苗，你的免疫能力將大大低於因感染而獲得免疫力的人，這種論調似是而非，也不太負責任。因為對於未接種疫苗的人來說，感染後轉為重症或死亡的風險較接種疫苗者高出許多，只要能接種疫苗，就沒有必要拿生命去面對更大的風險，因為沒有接種疫苗，你就不知道是不是過得了初次感染這一關。

Omicron毒 的免疫逃逸能力極強，未來感染人群會不斷增加，所謂「初次感染」也愈來愈沒有意義。（圖／Shutterstock)

此外，以現在免疫逃逸能力極強的Omicron 出現BQ1.1及XBB變異毒株來說，重覆感染的機率更大，在有重覆感染風險的環境，急診、重症與死亡率的保護力還是接種疫苗者要好得多。

總之，未來感染人群不斷增加，所謂「初次感染」會愈來愈沒有意義。初次感染形成的免疫力也無法完全擋住重覆感染，雖然初次感染確實有顆較強的「星星」，但絕非「無敵」。網路上拿電玩遊戲做比喻，其實是感染者自我安慰的話題，談論者也大多數都打過疫苗，不致於影響防疫政策，若因此驚動防疫部門大張旗鼓地聲討撻伐，恐會引來小題大作之譏。