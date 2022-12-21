層出不窮的詐騙案件已經成為嚴重的社會問題，根據刑事警察局統計，從2019到2021年，詐欺犯罪就有7萬1425件，被害人財產損失達141億5000多萬元，估計今年整年財損將突破60億元。雖然檢警持續掃蕩詐騙集團，但抓到的幾乎都是年輕車手，而且重複犯罪的比率極高，檢警甚至發現，已有北部幫派南下插旗，採取「加盟化經營模式」做詐騙，引起檢警高度重視。

資深刑警透露，近年來幫派興起「加盟」模式，沒有加入地方角頭的混混或屁孩，透過介紹，與幫派搭上線後，就對外號稱是幫會堂口以壯大聲勢，從事詐騙或暴力討債，有些還會將部分收益上繳，就像是加盟店一樣。

本刊調查，綽號「阿偉」、外表看來稍嫌「魯鈍」的31歲許姓男子，原本只是偶爾參與廟會活動的「8+9」小角色，連轄區員警對他都沒有深刻印象，但在北部幫派南下拓展勢力後，許男去年開始與幫派分子搭上線，竟搖身一變，以加盟方式當上竹聯幫仁堂弘仁會的組長，成為出入有名車代步、經常招待幫眾上酒店「HAPPY」的大哥。黑幫大旗一揮，許男的組織迅速擴大，成員來自四面八方，沒有特定的地緣關係，但多半有詐騙、毒品等前科。

劉姓男子為首的詐騙集團，專找毒品前科者當車手，利用毒品及暴力控制。（圖／翻攝照片）

刑事局電信偵查大隊偵三隊與台中市警方接獲報案，追查後發現，許男的詐騙集團是以高薪引誘求職者申辦金融帳戶，再把人拘禁在台南市各據點並控制行動，直到被列為警示帳戶才將人放走，不少被害人從北部和中部被騙到南部。警方經多月蒐證，從今年8月到11月間連續發起3波逮捕行動，許男發現自己被盯上，跑到北門區一處偏僻平房躲藏，最後仍難逃法網，集團22名成員全部落網，並救出遭關押月餘的李姓男子。

此外，也有小咖車手自立門戶，當起首腦。台南市刑大偵六隊11月破獲以劉男為首的詐欺、暴力集團，31歲的劉男前科累累，一開始都混跡中部，20歲就從基層的車手開始幹起，期間還當過詐騙機房的話務手，對詐騙集團分工相當清楚，出獄後回到家鄉台南，竟自己搞起詐騙集團，劉男從之前的獄友開始延伸，專找有毒品前科的人下手，連前妻都拉進來一起騙。

據了解，劉男相當狡猾，先提供毒品控制這些人，再吸納為車手或辦理人頭帳戶詐欺牟利，如果稍有不配合，就以槍械威嚇或動手毆打，再控制其行動，而且一發現警方盯上就立刻轉移據點。遊走在市區各個出租套房的劉男，行蹤難以掌握，但出門以BMW X6代步，經常帶人到台南市北區一間知名舞廳消費，因此被警方掌握行蹤，最後上門將他逮捕。警方調查時才發現，劉男家境不錯，也可說是小開身分，卻不走正途，令人唏噓。

電信門號申請浮濫及銀行機構管制不彰，成為詐騙猖獗的重要因素。（圖／翻攝照片）

警方透露，詐騙集團間還會「細胞分裂、相互支援」，台南新營警分局破獲22歲胡男為首的暴力犯罪集團，就是從劉男一系分支出來，作案手法雷同，連槍枝都是劉男這方的，最後因為自己人「窩裡反」向警方報案，才讓整起事件曝光。

在台南經營八大行業的角頭「望哥」說，這幾年受到疫情影響，加上警方不時掃蕩，「黃、賭、毒」已經不如以往般吃香，有能力的黑幫或角頭轉向光電業當起綠能蟑螂，承包基礎工程，土方、營造等利益驚人，足以養活旗下小弟，但有能力搞的人還是少數，做詐騙成了另外一種選擇，而且目前大環境有利詐騙集團發展，「不做的似乎是傻子。」

「望哥」坦言，「兄弟」現在不管做什麼，總歸是為了「錢」，近年電信業發展，手機門號申請浮濫，一個人名下好幾個門號很正常，常常成為詐騙工具，而近年網路銀行申請便利，每月轉帳額度上限竟然可達500萬元，兩者加乘更是助長電信詐欺的歪風，政府如果不修法制約，恐怕再多的宣示都是空談，詐騙集團的氣焰只會更囂張。

資深刑警大嘆，詐騙集團猖獗不只民眾血汗錢被騙，更衍生許多社會問題，近期許多當街追逐、開槍的案件，並非單純只是屁孩逞凶鬧事，有些還牽扯到「黑吃黑」的糾葛，但現階段再怎麼抓都難以觸及核心，且案件多又重複，只是消耗檢警及法院資源，而各地檢方雖有「打詐小組」，但也傳出有檢察官視此為畏途，可見打擊詐騙真的要多管齊下，單靠檢警恐治標不治本。

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