警方日前破獲台版柬埔寨案救出58人，發現另有3人慘遭凌虐致死，震驚全台，警方查出集團成員雖然不具黑道背景，卻與黑道關係密切，隱約可以察覺出台灣黑幫和角頭型態的轉變─幫派的忠誠度不再，年輕小弟們信仰忠誠的只有「錢」，而這群年輕小弟們的「勢力」更逐漸南下，打著黑幫堂號名義，狐假虎威，自成詐騙集團組織，四處吸收車手賺黑錢。

以台北市萬華區（古稱艋舺）來說，清朝時期就是北台灣商業鼎盛之處，號稱「一府、二鹿、三艋舺」。當時漢人移居來台，先是不同籍貫族群因地盤等利益糾紛從而發起械鬥，而後續隨著地盤劃分越發清楚後，依附地方宗教信仰逐漸形成所謂「角頭」，多年來在電影、電視等傳媒播送下，讓萬華角頭聞名全台。

不過在社會變遷和警方大力掃蕩下，萬華角頭的收益不如以往，角頭勢力逐漸走入歷史，取而代之的黑幫多改行從事詐騙，一來詐騙入行門檻低，二來刑責遠比槍械鬥毆等罪刑低，「基本上只要關個幾個月就出來了，有的甚至錢繳一繳就好，連關都不用關。」顯露出黑幫改行經營的真正原因。

不過知情人士也指出，從現代眼光來看，黑幫不只是組織上從傳統色情、賭博等行業逐漸轉行投入詐騙產業鏈外，就連成員的組成與加入方式也都產生劇烈變化，以往所強調的幫派忠誠度，如今幾乎無法在基層圍事小弟的身上看到。資深檢警透露：「他們實際上根本就不屬於哪個幫、哪個堂，基本上就是哪裡有錢往哪裡跑，每次圍事大概可以獲得2、3000元左右。」。

早年黑幫主要營收為槍械走私、情色與賭博，警方大力掃蕩後，改行經營「詐騙」業。（圖／翻攝記者爆料網）

萬華分局歷經長期佈線蒐証1年多後，一舉逮捕對外自稱竹聯幫仁堂明仁會萬華分會幫派成員，白姓男子對外自稱為萬華分會分會長，今年9月21日和幫眾等8人遭警方逮捕，並起獲數把西瓜刀、開山刀等武器。

檢警查出，這群人魚肉鄉里、作惡多端，在雙北地區犯下多起恐嚇、鬥毆事件，白姓分會長也捲入多起毒品、詐欺車手黑吃黑、傷害鬥毆等事件，他去年7月才因不滿一名陳姓男子疑似黑吃黑，於忠孝西路和環河南路口當街攔車，企圖將人拖下車痛揍一頓，最後陳男僥倖逃脫，讓白男只能怒砸車洩憤。

檢警觀察，隨著時代演進，初入江湖的年輕小弟眼中只有錢，對組織信仰程度不高，逐漸南下開疆拓土擴展自己的地盤，靠著過往圍事與幫派組織接觸的經驗，打著知名黑幫的名號，狐假虎威，自行組團進行詐騙事業，到處吸收車手加入，以此賺取金錢。

黑幫小弟南下插旗討生活，除了意味著傳統黑幫組織型態的改變，成員間的忠誠度不再如過往般緊密牢固，唯一不變的信仰只有「錢」。

一位角頭曾私下感嘆：「人會背叛，但拿進口袋的錢卻永遠不會叛變！」現今黑幫組織主要收益來源改變，從過往的賭博、情色產業等，已逐漸式微，進而開始「斜槓」，投入詐騙事業，輕鬆獲得大筆金額，儘管這樣的形態早已不是新鮮事，但卻隨著初入江湖的「新血」們打著黑幫角頭的名義，擴大組織逐漸南移，警方面對這樣的新型態犯罪，勢必得持續更新資訊與偵辦技巧，才能壓制不法分子氣焰、保護善良百姓。

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