廖科溢再婚秦綾謙，同時迎來感情風暴，多名女子出來指控劈腿，讓他的完美人設一夕崩塌。前女友A小姐揭發他劈腿行徑，廖科溢卻辯解「婚後不存在著不忠」，還把她形容成心有不甘的小三，A小姐向本刊提出證據，廖科溢在今年的十月、十一月仍約她到飯店、民宿，A小姐看不下去廖科溢仍想用謊話包裝自己。

前女友A小姐對廖科溢的聲明及做法十分心寒，A小姐念在情誼，認為雙方是男女朋友關係，不願曝光私密照、鹹濕露骨對話來佐證關係，但在多位苦主B女、C女、S女、V女、X女、Y女、女副總接力指證下，還有鹹濕對話曝光，讓A小姐十分驚嚇：「他說『離婚後曾幾番低調談過感情』，到底是幾番？」並心寒表示：「沒有利用價值就甩掉，他造成別人身心受創，卻只想著自己全身而退，真的造太多孽了。」

A小姐提供對話證據，廖科溢在今年10月、11月約她去住宿約會。（圖／A小姐提供）

廖科溢在12月7日的發文中，提到「結束感情的過程的確不夠完美，但婚後絕對不存在著不忠的問題。」但A小姐向本刊表示，不論是前段婚姻，或是九月與秦綾謙閃婚，廖科溢其實都有重疊關係。

A小姐出示廖科溢在今年的10月、11月約她去飯店、民宿約會的訊息，從對話截圖中，可以看到今年10月31日，廖科溢問：「長春那個，是不是恢復營業，妳找一下。」另一段對話，11月15日，即是兩人的租屋處退租後，廖科溢說：「只能先飯店了。」

A小姐表示，廖科溢所稱的「長春那個」，就是他們先前會去的airbnb，「我們11月4日那次見面，一樣有發生關係。」她在12月2日發現廖科溢重疊對象是秦綾謙，用臉書訊息聯絡上秦綾謙時，才得知兩人已再婚兩個月，對話中，秦綾謙也一度驚訝「所以沒分手，你是他女友」，顯然秦也知道她的存在，只不過廖科溢並沒有如實向秦交代他們尚未分手。

廖科溢十月還在跟A小姐傳情，說為了存錢買房，以後先約在日租套房，承諾要帶她回家認識親戚。（圖／A小姐提供）

A小姐提到，廖科溢跟秦綾謙都不願跟她講清楚是幾月幾號結的婚，意圖就是要模糊劈腿的事實，她從秦綾謙「結婚兩個月」的說法，證實廖科溢根本是在二婚的一開始就已經犯下感情重疊的錯誤。對於廖科溢所稱婚後沒有不忠，A小姐想反問：「在我不知道他和秦小姐已經再婚的狀況下，11月還有跟我發生關係，並傳大尺度照片給我，不就是婚內出軌嗎？12月2日我自己問他是不是要分手，他是完全沒有處理，並不是處理不當。」

廖科溢與秦綾謙閃電再婚，卻引發喧然大波。（圖／翻攝秦綾謙臉書）

對於廖科溢二婚期間劈腿是否屬實，本刊求證廖科溢經紀人，至截稿前未獲得回應。

更多 CTWANT 報導