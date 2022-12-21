已有多名女子指證歷歷，廖科溢慣用甜言蜜語灌迷湯，在前段婚姻時說自己婚姻不睦、搬出弱勢哥哥打同情牌、說「可以為了妳離婚」、承諾結婚生小孩等，讓一干女子掉入陷阱。不難發現，廖科溢的撩妹套路完全一致，A小姐提供本刊她與廖科溢往來初期的關鍵對話，揭開廖科溢撩妹手法及真面目。

A小姐回顧當初，原本是粉絲的她，先與廖科溢以臉書Messenger對話，原先都是發乎情止乎禮的交談，廖科溢利用粉絲對自己的崇拜感，漸漸以「我想你」、「我喜歡你」等曖昧話語試探。

A小姐與廖科溢發展的初期，廖科溢利用粉絲對自己的崇拜感，以「我想你」、「我喜歡你」等曖昧話語試探。（圖／A小姐提供）

在製造出看似雙方互有好感後，廖科溢接著開始鋪陳自己婚姻不幸福，試圖換取信任並激起對方的同情，並明示自己醞釀離婚即將恢復單身，「如果妳願意等我，又不排斥我哥，我想跟妳在一起」。

廖科溢主動提及婚姻狀況，數落不少老婆的不是，成為他騙感情的招數之一。（圖／A小姐提供）

A小姐對比每位女子的說法，發現「根本是一樣的撩妹套路」。追求時拍照片、寫情書、寫明信片示愛，讓對方充滿了熱戀感，確認對方暈船後，開始傳私密照片、約見面，說想結婚、生小孩等看似一起規劃未來，說要為她轉換跑道、改變頻繁出國的工作模式，也是他慣用的哄騙手法。

廖科溢主動說想在一起、承諾要公開交往、結婚，讓A小姐深陷其中。（圖／A小姐提供）

細看廖科溢的道歉文，名義上是說道歉，細看內容根本都在怪罪別人，說成被逼迫、被控制，企圖把自己包裝成受害者。但透過A小姐提供的關鍵對話，也不難發現，是廖科溢主動要求發展男女關係，A小姐希望藉此警惕女生不要落入類似感情圈套。

廖科溢也說過要為了她換工作跑道，撩妹手段完全一模一樣。（圖／A小姐提供）

對於廖科溢二婚期間劈腿是否屬實，本刊求證廖科溢經紀人，至截稿前未獲得回應。

口才好的廖科溢非常擅長甜言蜜語。（圖／A小姐提供）

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