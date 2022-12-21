一名就讀幼稚園大班的5歲孩童，突然發燒就診，奇怪的是他完全沒有喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、拉或吐等其他症狀，醫師百思不得其解，媽媽也憂心忡忡。結果3天後回診，醫師發現孩子「手上浮出2條細細的紅線」，加上脖子、腋下淋巴結腫脹，找出兇手！

小兒科醫師陳木榮在《醫師好辣》分享，這名就診的孩子沒有任何呼吸道或腸胃症狀，「從頭到腳就只有發燒」，媽媽感到納悶，照醫囑給孩子服用退燒藥。3天後回診，孩子除了發燒，淋巴結也多處腫脹，手背上還有兩條抓傷痕跡。

陳木榮一問，才知道孩子家中養貓，因他與貓咪感情好，「吃東西時人先吃一口、貓吃兩口，然後再拿回來吃」。陳木榮推測，細菌入侵引發淋巴結腫脹、發燒，手背的傷則是被貓咪抓的。

醫師提醒，若孩子活動力正常，過幾天就會退燒了，但如果情況持續不穩定，得吃抗生素比較安全。也呼籲家長叮嚀孩子，不要和寵物交換食物，免得把寄生蟲吞下肚。