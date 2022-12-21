一瓶70幾元的退燒藥，黑市交易竟賣到近2萬元！台大婦產科醫師施景中PO文，稱朋友分享群組消息，大陸正瘋狂搶購普拿疼，導致價格暴漲。一名藥師也證實這個亂象，不少人看到有貨，直接用掃的；奇怪的是，「別的廠牌都沒人要，所以退燒藥暫時不缺」。

施景中表示，他的上海朋友分享，一瓶人民幣15元（約新台幣66元）的退燒藥，一度飆到人民幣2800元（約新台幣1萬2400元），甚至到了同一天晚上，漲到人民幣4500元（約新台幣1萬9900元），難以想像，「當地朋友說，不知道為什麼，黑市的黃牛都拿得到這些物質，沒辦法的人永遠都買不起或買不到，願災難儘速平息」。

一名藥師也在施的發文底下留言，她確實遇到很多人一次掃幾十盒普拿疼，「我實在不相信這個量是要寄給自己親友，但就算不是普拿疼，其他品牌一樣有效」。藥師坦言無法理解，結果就是退燒藥暫時不缺，因為還有別的牌子可選。